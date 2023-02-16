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【泰國少足】5年前被困岩洞獲救　泰國少足隊長赴英留學期間身亡

健康 11:47 2023/02/16

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5年前被困岩洞獲救，泰國少年足球隊隊長赴英留學期間身亡。

12名泰國足球隊員2018年被困於泰北洞穴，18天後奇跡獲救，更被改編成電影。其中獲救的少足隊隊長敦帕奇（Duangpetch Promthep），隨後獲得獎學金前往英國留學並接受足球訓練，但日前卻在英國出現意外不幸身亡，年僅17歲。

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綜合外媒報道，敦帕奇在2022年獲薛高基金會的獎學金，遠赴英國萊斯特（Leicester）就讀當地足球學校Brooke House College Football Academy。17歲的敦帕奇在周日（12日）被發現在宿舍中失去知覺，送往醫院後於14日證實死亡。目前尚未清楚敦帕奇的死亡原因，但萊斯特郡警方表示，他的死亡並未被視爲可疑，而泰國報道稱，敦帕奇頭部有受傷。

敦帕奇的死亡消息是由他的母親早前通知清萊府的一間寺廟傳出，該廟是球隊經常探訪的地方，而當年一起從岩洞中獲救的隊友亦分享了相關消息，寺廟並於15日為敦帕奇作悼念。

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少年足球隊「野豬隊」12名隊員當年跟隨教練到泰北「睡美人洞」探險，未料睡美人洞突遭暴雨灌入，一行人受困於洞穴內。最終在全球各地救援隊和義工奮力合作下，18天後「野豬隊」全員安全獲救。該事件引起了全球的高度關注，於2020年被改編成電影《奇蹟救援》。

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責任編輯：羅嘉欣

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