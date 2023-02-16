【另類兼職】單親媽網購平台「賣自己」　陪食飯應酬設最低消費運費另計

▲ 台灣有名單親媽在網購平台「賣自己」，提供陪食飯應酬服務。

處處商機無限？台灣有網民逛網上購物平台，發現一項特別的商品，是名單親媽「賣自己」，提供兼職吃飯的服務，「產品實物圖」是該名女生戴上口罩的相片。網民截圖分享至網上討論群組，掀起網民熱議，不少人聯想到或是不道德交易，另有網民聯絡上賣家，發現了真相。

網購平台出租自己陪食飯

近日有名台灣網民在facebook群組「爆廢公社二館」發帖，分享網上購物平台「蝦皮」的商品截圖，該「商品」是一名女生提供陪吃飯服務，賣家上架自拍照，她戴了粉紅色口罩及紅框眼鏡，擁有一頭長黑髮，給人溫婉的感覺，似是一名美女。發帖的網民表示「好像很可以」，讚賞該名女賣家。

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由於「賣自己」的形式，加上介紹奇特，掀起網民熱議。「兼職吃飯/限雙北餐廳/有低消」，網民難以理解條件多多會否有市場，要請賣家食飯，更限定在台北、新北地區，而最低消費是1800台幣（約475港元），標了運費60台幣（約16港元），較長備貨出貨天數5天，網民笑言無限商機，猜想賣家是否「把自己當飯局妹的意思」、「花錢還要請吃飯這一點都不划算，除非幫我家大掃除」。更多網民留言見下圖︰

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賣家回覆道出原意

有網民私訊該名女賣家問更多資料，「請問還有其他照片嗎？」，賣家回覆詳盡及有禮，道出「賣自己」的原意，她先謝謝詢問並寫道︰

我是一位單親媽媽，目前就是兼職「陪吃飯」，任何工商或是親友聚餐、婚禮的吃飯，主要是現代人有時候找不到適合的女伴，去一些吃飯的場合，跟他人交際應酬，所以可以買我的時間，陪您去用個餐。

賣家更指出如有需要，可配合背一些基本資料回應問答。即是如果有單身男被催婚想應酬長輩、或只是想找個伴陪食飯，都可以聯絡賣家。最低消費是1至3小時都是1800台幣（約475港元），如果每超出1小時，要多500台幣（約132港元），車馬費另計，「出貨天數5天」即代表要前5天預約。

有網民支持該單親媽，大讚自我行銷很好，不明何以一大堆人取笑她，只是單純結伴陪吃飯賺錢，「沒錯觀念正確，可是台灣人都會想偏了」、「其實販售陪伴這點也沒有什麼好嘴的，幸福的人不會懂吧，只會嘲笑譏諷」。

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責任編輯︰王明芳