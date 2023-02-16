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【美國研究】男性口服避孕藥有望面世　可令精子停止活躍副作用少

食用安全 12:16 2023/02/16

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男性口服避孕藥或將面世，藥物可令精子停止活躍且副作用低。

生兒育女是人生重要的事情，若未準備好必須做足避孕措施。美國最新研究指出，男性口服避孕藥有望而世，現階段已在動物身上進行實驗。新藥服用一小時起便會生效而且副作用少，能有效避孕。

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綜合外媒報導，美國研究團隊研發了「男性口服避孕藥」並聲稱能有效阻止精子游向卵子，從而達到避孕的效果。新藥的研究結果已刊登於英國科學雜誌《自然》，當中表示現階段新藥已成功於鼠類動物身上進行實驗，並可見服用新藥後，精子至少會停止活動數個小時。

研究團隊續指，未來正式於人體身上進行臨床實驗前，將會考慮先在兔子身上再進行一次動物實驗。因現時有關新藥的資料所限，故需再進行多番實驗才可確保其有效性及穩定性。

因精子的活躍程度是取決於可溶性腺苷酸環化酶（sAC），而新藥便正正可以有抑制或阻斷可溶性腺苷酸環化酶。故新藥若成功面世可有效令精子停止活動數個小時。然而男性亦只需要於進行性行為前1個小時服用便會有藥效，效果或可達3至24小時。

然而，「男性口服避孕藥」不含荷爾蒙，故不會抑制睪酮分泌，引發男性荷爾蒙低下的情況。參與研究的美國紐約州康乃爾大學醫學院博士巴爾巴克教授表示，如實驗將證明新藥的確對人體有效的話男性可在必要時反覆使用這種避孕藥。他亦續提醒指，口服避孕藥並不能預防性病，故仍要考慮使用避孕套。

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責任編輯：羅嘉欣

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