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【家長日】孩子最恐懼派成績表　父母為老師評語緊張︰一字一句刺我心

育兒經 12:02 2023/02/16

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孩子最恐懼派成績表，父母亦為老師評語而緊張。（《開心速遞》劇照）

小時候，有一個日子是我最恐懼的，那是老師見家長派成績表日！

媽媽挾着矮小的我，坐在課室門外那長長的凳等候時，是一種等待行刑的感覺。一會兒，媽媽目睹我考得滿江紅的成績時，會否即時暈厥過來？老師定會加重「米」把我煮個狗血淋頭吧！

「Talkative！」「Lazy！」「Daydreaming！」外籍老師果然是毫不留情地把我狠批，只見不諳英語的媽媽在僵硬地不停點頭。甫走出課室，媽媽緊張的追問：「究竟剛才老師話你乜嘢？」「哦，佢話我專心、勤奮，不過有進步嘅空間。」我鎮定地回答，避過一劫。

中四那年，班主任一臉鐵青吐出的評語倒有點新意，卻又令我摸不着頭腦。「Too much excursion！」回家旋即翻着厚厚的字典，究竟那個英文字是甚麼意思？可以解作「遠足」、「短程旅行」、「遊覽」，統統都與我無關喎！再看清楚，亦可解作「漂移」、「偏移」、「離題」……老師是批評我貪玩參加太多無聊的課外活動嗎？

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料不到這種命運都會有遺傳的，後來當了媽媽的我，陪着兒子見老師。「心散！」「懶惰！」「發白日夢！」老師的一字一句儼如利刀般刺着我的心，我的頭垂得愈來愈低……

終於，我把心一橫，讓兒子轉到那一班只有十五人的學校去，不久，又到了見家長日。

「你嘅孩子上課好專心，好主動幫老師同埋同學，佢人緣好好喎，好受同學歡迎㗎……」老師娓娓道來之際，本來習慣了垂下頭的我，忍不住大叫：「且慢！老師，你肯定呢個係我個仔，無搞錯第二個？」

究竟是小兒於兩個月裏脫胎換骨，又或是不同老師對半杯水有不一樣的理念？

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「見家長日」。

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撰文 : 鄧藹霖

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