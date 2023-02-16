【人才短缺】旅遊業界：導遊流失最少9成　倡港府設生活資助、簡化考試內容吸人才

▲ 旅遊業界指導遊流失最少9成，倡港府設生活資助吸人才回流。（馮漢柱攝）

社會日漸復常，惟人手不足困擾多個服務性行業，其中旅遊業最少有9成導遊在疫情期間已經轉行。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠表示，業內工作量仍未復常，已轉行的導遊對重投旅遊業均抱持觀望態度，令業界人手嚴重短缺，更出現一人同時帶兩團的情況，期望政府為導遊提供基本生活資助，吸引人才回歸行業。

梁芳遠今日（6日）在電台節目指出，雖然旅行團逐漸恢復，但數目仍然未穩定，已轉行的導遊憂收入不穩，不敢貿然辭職重投旅遊業，大多只可請假一天「捱義氣」帶團，從業員嚴重不足，導致大多數旅行團都無法在港過夜：

要搵連踩兩日或以上嘅導遊就好困難，因為大部分人有一份工作，轉咗行，如果淨喺做一日佢可以請一日假幫手，但一要過夜就困難嘞，意味住佢要兩日假期，但好多時無可能連請兩日假。

梁芳遠續稱，曾經有導遊計劃在一個旅行團自由活動期間，抽空帶另一團，不過最終行程有變，導致安排混亂。

她又指，行業除了面對導遊人手不足，亦要面對旅遊巴司機人手短缺的困境，往往需要加薪請人，導致經營成本大幅上漲，「車公司call唔到司機返嚟，司機叫價叫得高，一輛車租金是數千元，司機亦要數千元，隨時7、8千元租一輛車，都不知如何運作一個團，好頭痛。」她續稱，業界在經營成本考慮下，難以全職聘請導遊，因此沿用以「以團養人」，即導遊每帶一個團才會有薪金。

梁芳遠表示，業界期望有更多旅行團來港，但同時亦憂慮沒有足夠人手應付，深感矛盾。她期望政府按過往以帶團作唯一收入來源作基準，為導遊提供基本生活資助，吸引人才回歸旅遊業；又建議暫時簡化導遊考試範圍，將一些較次要的內容不納入考試範圍，提高新人成功入行的機會。

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記者：陳麗娜