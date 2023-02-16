【日行一善】食客開價4000買「懷孕」龍蝦　餐廳老闆放生：卵中見到小龍蝦的眼睛

▲ 海鮮檔老闆放生懷孕大龍蝦。

佛家常言，眾生平等，善待動物也是積福積德的行為。台灣一名餐廳老闆到手一隻七彩大龍蝦，很多食客見到也想點來吃，但因為老闆看到龍蝦的一個身體變化，而卻了步，最後更把牠放生到大海中，成就一件美事。

綜合台媒報道，該老闆姓蔡，經營屏東縣恆春船帆石一家名「海咖現撈海產」的店。蔡老闆表示，這隻大龍蝦重3.6公斤，是在2月初購入並放到他的店中。

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雖然很多客人看到大龍蝦也想一嚐滋味，但蔡老闆意思是想先放在缸中慢慢欣賞，所以也一直拒絕眾求。怎料隨著時間漸過，蔡老闆留意到大龍蝦長卵了，而且還越來越大，還隱約看到一些黑點，感覺像小蝦的眼睛般。

蔡老闆知道如果一直把大龍蝦放在缸中應該活不了。他也透露七彩龍蝦是較稀有的品種，不想殺了牠而斷絕牠的繁衍，於是就把這隻懷孕的大龍蝦放回大海中。

蔡老闆透露，這隻大龍蝦成本1萬新台幣(約2,600港元)，市價可達1.5萬(約3,900港元)。雖然是次放生放棄了賺錢的機會，但是他更希望大龍蝦能順利生下更多的小龍蝦，好讓海洋能持續性地發展，增加海洋資源。他更安慰自己，

錢跟龍蝦沒有不見，只是變成自己喜歡的樣子。

當地同行知道蔡老闆的行為後也紛紛讚揚，有同行者也表示現在海洋資源越來越貧乏，他也會拒購入懷孕或未成長的龍蝦以捍衛大海永續的理念。

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責任編輯︰王明芳