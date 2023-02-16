【土耳其地震】IKEA送5000組合屋到土敘災區　無需工具組裝可抵禦嚴寒

▲ IKEA送5000組合屋到土耳其、敘利亞災區。（「Better Shelter」FB圖片）

土耳其、敘利亞地震發生逾一周，兩國累計死亡人數已超過4.1萬人，數百萬災民痛失家園。瑞典家具品牌IKEA（宜家家居）基金會將5,000組合避難屋送往土耳其南部和敘利亞北部災區，為無家可歸的災民提供安身之所。

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綜合外媒報道，IKEA的慈善基金會周二（14日）表示，已向非政府組織「Better Shelter」捐出1,000萬歐元（約8,400萬港元），該組織研發出一款組合避難屋，面積17.5平方米（約188平方呎），可被裝入2個箱子內，無需工具便可於數小時內組裝好，而且十分堅固，這款組合屋更曾經奪得2016年設計大獎「Beazley Designs of the Year」。

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基金會表示，將運送5,000個組合屋到土耳其南部和敘利亞北部災區，而第一批組合屋已送抵土耳其南部的哈塔伊省，部分已連夜組裝好。基金會上周亦向無國界醫生組織捐贈1000萬歐元，用於醫療援助。

IKEA基金會首席執行官Per Heggenes表示，「地震破壞性已經顯現，我們需要共同努力，支持許多無家可歸、無法獲得基本生活必需品的兒童和家庭，他們迫切需要安全、有尊嚴的避難所，以抵禦嚴寒天氣」。

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責任編輯：羅嘉欣