【新四十二章】江嘉敏被周嘉洛嫌棄　糖妹拍拍動作場面戲打到飛起騷身手

▲ 《新四十二章》

由陳豪、龔嘉欣（Katy）、鄭子誠、江嘉敏（Kaman）、周嘉洛、鄺潔楹（Judy）、譚凱琪（Zoie）、糖妹（黃山怡）、林景程及易宇航等演出的《新四十二章》，昨晚（2月15日）劇情圍繞「屍體離奇發現」及為「四十二章經」解謎兩大情節。

《新四十二章》內歡喜冤家柯仔（周嘉洛）與Mon姐（江嘉敏飾）拍住上放笑彈，除上演壁咚及樹熊式死纏，更齊化身「Man in Black」深入虎穴進行調查，可惜遭臥龍幫成員活捉兼被吊起。

最終危急關頭，曉嵐（糖妹飾）率領施朗（戴耀明飾）及Zoie（鄺潔楹飾）殺到，柯仔二人才逃過大難。

糖妹接受兩個月特訓

雖然糖妹是次是首度拍打戲，但無論姿勢、眼神均相當到位，夠晒殺氣之餘，其中反身翻騰兩周半倒掛金鉤、以及繞「牆」一周兩大招式更是揮灑自如，而且拳拳有力，獲網民激讚相當有型！監製Joe亦大讚糖妹打得出色，並指她昨晚一集所有動作戲全部親身上陣。

問到糖妹為何身手如此矯捷時，她稱：「人短身手會矯捷啲架，真係關事架。同埋呢幾年有做Gym，起碼下盤好穩，跌又跌唔親。加上武指喺兩個月嘅訓練入面，有不斷教我哋點樣做動作會靚啲，同埋點樣可以保護自己唔好受傷，加上食吓宵夜又打吓時間好快過，所以係興奮多過辛苦。」

從小幻想做女俠

笑言自小已恨做「女俠」的糖妹，透露當收到監製「打女令」時很開心：「一聽到阿Joe（監製）要我做『最矮又最打得嗰個』，我就𦧲飯應。（你唔似第一次拍戲）係呀，因為同一個動作同一日會做好多次架嘛。」

而從糖妹提供的拍攝花絮片段中，清楚可見她每個動作都做得相當投入，而且現場不斷有人予以Fine Tune，糖妹補充謂單是起飛腳踢吳瑞庭，已做了至少十次以上。

遭周嘉洛嫌棄

另外，Kaman與嘉洛仔的「半天吊」亦拍足一整晚通宵，不過Kaman事後笑指比拍「神行百步」輕鬆：「不過因為吊住條頸嗰條係麻繩，所以都有少少血痕。佢哋個個都以為係化妝，咁仲好，成件事好真實。」

談到在劇中與嘉洛仔有不少埋身接觸，Kaman笑指由於二人多年前已有合作，加上同樣玩得，故此默契無限。

Kaman搞笑指私下遭嘉洛嫌棄：「同佢合作唯一尷尬係，因為我劇入面剪咗個好短嘅髮型，加上用嚟Gel頭嘅Product都係男仔用嘅，所以我一行埋嘉洛爺身邊，佢就會話好大陣男人味，話自己好似畀男人摸緊咁。」

劇中常遭嘉洛仔「暴力」對待，Kaman笑指現實中的嘉洛也不相伯仲：「我有留意佢訪問，佢話我真人同個角色一樣咁摟打，哈哈。」

她還感激《新四十二章》發掘了各人的喜劇基因：「好似阿Mo、子誠哥、Judy同嘉洛咁，大家嘅火花真係好好。」另外，Kaman昨晚的「All Black」造型，喜獲網民大讚靚仔有型，看來中性造型十分適合她。

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