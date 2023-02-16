【整容風險】女大生隆鼻後氣管肺部積滿血　心臟驟停6次搶救無效亡

▲ 女大學生隆鼻後氣管肺部積滿血，心臟驟停6次搶救無效亡。

愛美之心人皆有之，但整容風險不可輕視。哥倫比亞一名年僅21歲的女大學生，進行隆鼻手術後回家陷入昏迷，送醫發現其肺部、氣管及食道都積滿血，搶救期間更心臟驟停6次，終仍搶救無效身亡。

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綜合外國媒體報道，該名哥倫比亞女大學生凱倫（Karen Julieth Cárdenas Uribe），原就讀於羅馬教皇玻利瓦爾大學（Pontifical Bolivarian University）心理學系。她在1月28日凌晨5點左右到達桑坦德省（Santander）布卡拉曼加市（Bucaramanga）一間整容所，並在7點進行隆鼻手術。至下午2點，凱倫完成手術回家休養，結果進門不久便陷入昏迷，家人立即將她送醫。

肺部、氣管、食道積滿血

醫生在檢查後發現，凱倫的肺部、氣管和食道內全是血液，令她窒息。搶救期間，凱倫更心臟驟停6次，數小時後仍不幸身亡。

事後，凱倫哥哥心痛表示：「她的身體狀況向來很好，從來沒有任何嚴重的健康問題」。家屬認為，凱倫死因與醫療疏失有關，決定要伸張正義，目前準備向整容所提告，釐清真相。

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責任編輯：羅嘉欣