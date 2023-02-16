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【無家教】男童沉迷玩手機遭沒收發爛　持菜刀威脅劈父被一招收伏

親子 13:40 2023/02/16

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熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

廣西一名男童因沉迷玩手機遭爸爸沒收，竟持菜刀作勢劈父。

孩子沉迷玩手機恐致性情大變！內地廣西自治區一名男童疑不滿被父親沒收手機，竟持菜刀威嚇父親，菜刀更一度架在父親頸上，雙方一度對峙20多秒，最終被父親使出一招成功奪回兒子手上的利器。

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綜合內地傳媒報道，事件發生於上周五（10日），有網民拍攝到鄰居一對父子在露台爭吵的畫面，在影片中所見，一名情緒看似激動的男童手持菜刀，不斷揮刀指嚇其中年爸爸，多次作勢揮劈，刀鋒更一度在頸部位置非常危險。

男童左手一直跟爸爸拉扯，期間男童不斷叫喊，雙方一度對峙20多秒，之後爸爸利用手臂上的外套阻檔，並乘機以外套捲起菜刀，最終爸爸快速控制兒子的手腕，成功奪回利器。

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據拍攝影片的網民表示，該名男童因為被父親沒收手機而發爛，因他平日太沉迷手機，其父親才忍不住沒收，沒想到兒子竟拿菜刀恐嚇。網民表示，這家人平日太縱容男童，才導致男童性情有變。

片段在網上引起熱議，網民直言這孩子很可怕，「對自己的父親都能揮刀相向，如果不進行教育，很難想像以後會發生甚麼」、「可怕，而且很多這樣的孩子」；不少網民指爸爸應該報警處理，「如果是我孩子直接報警，讓警察教育。」

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責任編輯︰王明芳

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