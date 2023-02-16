【生育問題】精子庫告急捐精最高人工$8000一次　男士滿足4大要求即可捐精

▲ 男士可以留意一下！

近日內地多個省份人類精子庫都告急，不斷呼籲大學生們踴躍「捐精」，而成功捐精者更可獲金錢酬勞，不過並不是男人就捐得，必須要滿足以下4個條件，才可順利播種！

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就近日所提出倡議的陜西精子庫一共向捐精者提出4項基本要求，

1.需要為中國公民，持有二代身份證

2.年齡界乎20-40歲

3.擁有大專以上學歷

4.身高有168厘米或以上。

滿足這4大條件後，捐精者還需要經過2-3次的精液化驗、抽血化驗和體格檢查，若通過篩選，則能捐精，次數大概6-10次，在捐精過後捐精者需要進行6個月HIV愛滋病的複查，若果全部通過和成功捐獻的話，最後則可以獲得$5000元人民幣(約5,700港元)補貼。

據內媒《天目新聞》報道，2019年《中國婦幼健康事業進展與報告》表示，內地不孕不育率高達10-15%，有近5000萬人面臨不孕不育的困擾。以提出倡議的陝西省為例，已婚夫婦不孕不育率高達15%，其中40%是因男士的精子問題，但全國的人類精子庫卻僅有27家，供不應求。加上內地因疫情關係大學需要封校管理，因而捐精的志願者減少，而患者卻每年都有，令精子庫存告急。

最高補貼省份是上海

除了高度、學歷和年齡外，大部分省份要求無傳染病、殘疾、遺傳病史、色弱、色盲等等，惟有些省份對捐精者的要求更高，內地《Vista看天下》雜誌就整理了內地各個省份人類精子庫的捐精要求。

相比下北京要求最多且最高，北京精子庫除了基本上述要求，更要求捐精者的BMI(體重指數)需要為30以下，五官端正、有良好的生活習慣，捐精者更要在未來一年常住在北京，完成整個程序則可得5,150人民幣(約5,900港元)。而多個省份中，最高補補貼的省份為上海，在成功捐精後一共可得7,000元人民幣(約8,000港元)的補貼。

港人能否到內地捐精呢？答案是不能，因為捐精者需要為中國公民，而且擁有二代身份證，更要能於當地逗留一段時日，因而只有香港身份證的居民，暫並不能到內地進行捐精，但如若你為中國公民，並同時擁有中國內地身份證和香港身份證的男士，則或許有資格幫精子庫盡一分力!

事件引起網民熱議，網民表示「捐精補貼仲高過返兼職」，更高呼「想捐」，但有網民「生仔都要睇高度，慘!」此外，網民更表示倡議中更要求捐精者有大學學歷，但現在很多「高分低能」，有學歷亦不等於有高智商。

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責任編輯︰王明芳