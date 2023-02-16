【捐血救人】受哥哥患血癌啟發　港男30年來從不間斷捐血助人：幫到人就夠

▲ 受哥哥患血癌啟發，熱血港男30年來從不間斷捐血助人，婉拒嘉許：幫到人就夠。

捐血是一個可以救人的善舉，但不是每個人都可以長期堅持，甚至踏出捐血的第一步。由18歲開始堅持每年都捐血的梁永樂先生，目前已經累積捐血逾150次，他形容捐血既可以幫到其他人，自己也可以定時檢查自身身體情況，同時亦會從中獲得滿足感。

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梁永樂先生接受TOPick訪問時表示，16歲時因自己的大哥患有血癌，從而理解到許多病人都需要等待輸血，意識到捐血的重要性。於是梁先生從18歲起，下定決心每年定期前往捐血。捐血分爲捐「全血」和「成分捐血」，早期梁先生堅持每3個月捐一次「全血」，而近兩年則每隔兩個星期才捐一次「成分捐血」。

堅持捐血30年 疫情下也不停止

他坦言捐血已經成爲自己的一個習慣，自己曾有一段時間不在香港，當時亦會特意回港捐血，即使在疫情較嚴重時，他也沒有停下捐血的腳步。梁先生經常因爲多次捐血而受到捐血組織的嘉許，但他從不參與，一些捐血紀念小徽章也不要。他表示：

我覺得捐血可以幫人，自己都會有滿足感，咁就夠啦。同埋每次捐血都可以透過啲血就可以知自己嘅身體好唔好，呢樣都係好好嘅！

許多人都因擔心，捐血後會對身體健康產生影響而卻步。但梁先生解釋，其實捐血不會對身體健康有不良影響，反而會因爲捐血而更加注重飲食健康。他在捐完血之後，會適當補充含鐵質食物，不會做劇烈運動，當天晚上更會很好地入睡。

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梁先生表示，自己已登記成爲志願骨髓捐贈者，通過捐血可以檢查自己的骨髓，並從香港骨髓捐贈者資料庫中為病人尋找合適的造血幹細胞。他透露曾經有一次，捐血中心通知他有血型相對的病人，然後進行二次抽血，雖然最終還是不合適，但他直言可以遇到相匹配的血型，已是十分難得的一件事。

他又提及，自己沒有向家人提起有捐血的習慣，不過他亦希望，並會提醒自己的子女，日後也可去捐血，幫助更多人。他亦承諾，自己也會繼續堅持捐血，這樣病人也可以多一分希望。

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記者：何沛怡