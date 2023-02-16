【捐血救人】受哥哥患血癌啟發30年來堅持捐血　港男婉拒嘉許：幫到人就夠

▲ 受哥哥患血癌啟發，熱血港男30年來從不間斷捐血助人，婉拒嘉許：幫到人就夠。

為己為人、捐血救人，但不是每個人都可以長期堅持，甚至踏出捐血的第一步。梁永樂先生因家人生病知道捐血的重要性，他由18歲開始堅持捐血，目前已經累積捐血逾150次，他形容捐血既可以幫到其他人，自己也可以定時檢查自身身體情況，同時亦會從中獲得滿足感。

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梁永樂先生接受TOPick訪問時表示，16歲時因自己的大哥患有血癌，在探望大哥的時候因見到他不停需要輸血，而這些血正是來自其他捐血者所捐，梁先生從而意識到捐血的重要性，亦理解到許多病人都需要等待輸血，捐血是可以幫助到很多有需要的人。

我見到哥哥一包一包地輸血，當時心想邊度有這麽多血？

從18歲起，他下定決心每年定期前往捐血。捐血可分為捐「全血」和「成分捐血」，若捐「全血」一年最多只能捐4至5次，梁先生早期會每3個月捐一次「全血」；至於「成分捐血」每隔兩星期便可以捐一次，因此最近兩年，他開始改為每隔兩個星期捐一次「成分捐血」。

堅持捐血30年 疫情下也不停止

他坦言，捐血已經成為日常生活的習慣，自己畢業時曾經離港工作大約兩年，當時亦會特意坐飛機回港捐血，即使在新冠肺炎疫情較嚴重時，他也沒有停下捐血的腳步。梁先生經常因為多次捐血而受到捐血組織的嘉許，但他從不參與，甚至連捐血紀念小徽章也不要。他表示：

我覺得捐血可以幫人，自己都會有滿足感，咁就夠啦。同埋每次捐血都可以透過啲血，就可以知自己嘅身體好唔好，呢樣都係好好嘅！

許多人都因擔心，捐血後會對身體健康產生影響而卻步。梁先生解釋，其實捐血不會對身體健康有不良影響，反而會因為捐血而更加注重飲食健康。他每次捐完血後，會適當補充含鐵質食物，不會做劇烈運動，當天晚上更會很好地入睡。

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梁先生表示，自己已登記成為志願骨髓捐贈者，通過捐血可以檢查自己的骨髓，並從香港骨髓捐贈者資料庫中為病人尋找合適的造血幹細胞。他透露曾經有一次，捐血中心通知他有血型相對的病人，然後進行二次抽血，雖然最終還是不合適，但他直言可以遇到相匹配的血型，已是十分難得的一件事。

他又提及，自己沒有特意向家人提起有捐血的習慣，但他希望並會提醒自己的子女，日後也可去捐血幫助更多人。他亦承諾，自己也會繼續堅持捐血，這樣病人也可以多一分希望。

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記者：何沛怡