【鐵牢生活】被關籠中20年伸手不見天日　39歲女子嚴重營養不良

▲ 39歲女子被關籠中20年，伸手不見天日，嚴重營養不良。

巴西日前發生一宗離奇事件。一名衣衫不整的39歲女子，被發現長達20年，遭母親關在幾乎沒有光線的鐵牢中，獲救時已有嚴重營養不良及脫水的迹象，目前警方已拘捕涉案母親，並正在調查事件。

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據《每日郵報》報道，巴西警方在當地時間上周四（9日），從桑托市（Espírito Santo）一間住宅單位內救出39歲女子Rosinalva da Silva。警方發現被囚的女事主時，她已出現嚴重營養不良，並有脫水迹象，已被送往地區醫院，正在接受觀察及進行治療。

警員是在鐵牢中發現女事主。當時警方穿過金屬柵欄，發現衣衫不整、蓬頭垢面的女事主正坐在房中，雙手雙腳被鐵鍊拴著。整個空間唯一透光的地方，就是一扇小窗戶，如同被關在牢中。

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警員拘捕了女事主的母親，以及母親的男友。女事主的母親被拘捕時正在醉酒中，而女事主的母親也坦言，把女兒關押20年，是為了防止女兒攻擊她。自20多年前，女事主的母親失去兩個孩子後，便開始受精神病困擾。目前案件正在調查中。

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責任編輯：羅嘉欣