【患難見真情】JW曾收炸雞花做禮物愛得簡單　王灝兒以歌詞氹破產男友

▲ JW王灝兒曾收男友送的「炸雞花」。

歌手王灝兒（JW）的男友葉韋彤與父母因無力償還債務，早前被法庭頒令破產，JW曾表示一直「講心唔講金」，決心跟男友共度難關！

日前，JW接受商台節目《叱咤樂壇》訪問，宣傳其新歌《陪你》，《陪你》是講述一對戀人面對逆境仍不離不棄陪伴左右。

JW坦言新歌反映其個人態度，說：「並非說一對情人有幾sweet，，是想表達所有事情簡簡單單都可以，只要是我跟你一起，沒所謂的，簡單就可以活得好精彩。」

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JW愛食荼記

JW稱事前曾跟填詞人鍾說分享個人故事，她說：「因為我很喜歡食炸雞，曾經收過一束花全部也是炸雞，我覺得這樣是最sweet，因為我很喜歡吃，另外情人節我喜歡去茶餐廳，因為我愛食炒蛋。」

另外，情人節當日JW於IG限時動態上載心形雞塊，節目主持問及兩口子如何慶祝，JW說：「我當日不舒服，但我依然吃了炸雞，更巧合地是心型。」

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DIY炸雞花

翻看JW男友葉韋彤的社交平台，於5年前的情人節，葉韋彤上載了一束「炸雞花」相片，當中寫道：「Handmade chicken nuggets bouquet #100蚊有找。」，甜上心頭的JW當時曾留言：「Hahahhaa somebody is giving pressure to the boyfriendsss!」，隔空互動認真甜蜜。

另外節目中JW透露想跟Tyson Yoshi合作，當中她說：「我喜歡他，因為他的理念幾正，好想在音樂上做出不一樣的東西」，JW更稱年尾希望可以舉行演唱會。

▲ JW早前跟男友出席張欣欣男友生日派對。（取自instagram）

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隔空氹男友

此外，日前JW孖男友現身五星級酒店的扒房，出席網紅張欣欣男友的生日派對，此舉不禁引來非議。

JW隨即於IG分享看海的片段，當中更以新歌《陪你》一句歌詞「縱使不開口都懂你心意 ，太委屈的感覺得你先知」，隔空氹回受委屈的男友。

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