【患難見真情】JW曾收炸雞花做禮物愛得簡單　王灝兒以歌詞氹破產男友

▲ JW王灝兒曾收男友送的「炸雞花」。

歌手王灝兒(JW)的男友葉韋彤與父母因無力償還債務,早前被法庭頒令破產,JW曾表示一直「講心唔講金」,決心跟男友共度難關!

日前,JW接受商台節目《叱咤樂壇》訪問,宣傳其新歌《陪你》,《陪你》是講述一對戀人面對逆境仍不離不棄陪伴左右。

JW坦言新歌反映其個人態度,說:「並非說一對情人有幾sweet,,是想表達所有事情簡簡單單都可以,只要是我跟你一起,沒所謂的,簡單就可以活得好精彩。」

【十大中文金曲】男友葉韋彤破產後首開腔 王灝兒透露未定婚期認人生有高低

JW愛食荼記

JW稱事前曾跟填詞人鍾說分享個人故事,她說:「因為我很喜歡食炸雞,曾經收過一束花全部也是炸雞,我覺得這樣是最sweet,因為我很喜歡吃,另外情人節我喜歡去茶餐廳,因為我愛食炒蛋。」

另外,情人節當日JW於IG限時動態上載心形雞塊,節目主持問及兩口子如何慶祝,JW說:「我當日不舒服,但我依然吃了炸雞,更巧合地是心型。」

DIY炸雞花

翻看JW男友葉韋彤的社交平台,於5年前的情人節,葉韋彤上載了一束「炸雞花」相片,當中寫道:「Handmade chicken nuggets bouquet #100蚊有找。」,甜上心頭的JW當時曾留言:「Hahahhaa somebody is giving pressure to the boyfriendsss!」,隔空互動認真甜蜜。

另外節目中JW透露想跟Tyson Yoshi合作,當中她說:「我喜歡他,因為他的理念幾正,好想在音樂上做出不一樣的東西」,JW更稱年尾希望可以舉行演唱會。

▲ JW早前跟男友出席張欣欣男友生日派對。(取自instagram)

【矛盾一生】JW男友葉韋彤母子遭頒令破產 王灝兒借新歌向男友送祝願?

隔空氹男友

此外,日前JW孖男友現身五星級酒店的扒房,出席網紅張欣欣男友的生日派對,此舉不禁引來非議。

JW隨即於IG分享看海的片段,當中更以新歌《陪你》一句歌詞「縱使不開口都懂你心意 ,太委屈的感覺得你先知」,隔空氹回受委屈的男友。

