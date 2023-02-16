  • 18°C
香港時間 : 2023216日 (週四) 17:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【飲水迷思】每日8杯水非人人適用　一類人士飲水過多可致肺水腫

保健美顏 16:45 2023/02/16

分享：

分享：

熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

每日8杯水非人人適用！一類人士飲水過多可致肺水腫。

醫學界推祟成人每日飲8杯水（2升），可是心衰竭的病人並不適用。心衰竭的病人更要每天限水。根據醫管局資料，2019年便有二萬多人次因心臟衰竭而入院，可見心臟衰竭甚為普遍。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】火鍋湯底如「嘌呤池」引痛風　營養師推薦痛風人士火鍋清單

心衰竭飲太多有機會肺水腫

心臟就像一個泵，負責將血液輸送到身體各部分。如果心臟出現毛病，其泵血功能會較差。飲太多水，血液容量增加，便會增加心臟泵血的負擔，血液積聚於心臟，形成肺水腫(肺積水)。肺部的黏液刺激肺黏膜，導致咳嗽、氣促。另外，由於血液循環差，腳部有積液亦會導致腳腫。用手指輕輕壓一壓小腿，如皮膚久久凹陷，這便是水腫了。如果血液積聚於心房，甚至倒流至肺部，更會出現肺水腫，病人會感到呼吸困難，睡覺時不能平躺，甚至要用枕頭墊高身體才能入睡，苦不堪言。

有心衰竭的病人必須限制每天飲水量，大概每日1至1.5公升水已足夠。如果患者覺得口乾，可以飲少少水濕潤口腔，但不要大口大口地喝。另外，飲凍水、檸檬水，可有助解渴。每天量度體重可幫助了解自己水腫情況，如果體重突然增加幾磅，有可能是水腫。

飲食清淡避免鈉質

心臟病人飲食上亦要多加注意。因為 (鈉質) 鹽會吸水，如果每日吸收的鹽分超標，便會令身分體積水增加心臟負擔，血壓亦可能升高。病人要更加徹底地改善飲食，例如食湯麵就千萬不要喝湯，因為湯底很高鹽，容易吸收過量鹽分。

還有，腸仔、火腿和罐頭食物通常都有過量隱藏的鹽分，應該避免進食。其實，世衛的指引是每人每日半茶匙鹽，很容易超標，心臟有問題的朋友更要吃得清淡。醫生亦可處方藥物，例如利尿劑（即去水丸）幫助病人將多餘的液體排出。

香港港安醫院&mdash;司徒拔道 心臟科顧問醫生盧家業。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : 盧家業 香港港安醫院—司徒拔道 心臟科顧問醫生

欄名 : 健康專家專欄

相關文章

【毒舌大狀】失血過多大量飲水可致命？　解構「低滲性脫水」危機2個步驟處理出血
17:01 2023/01/27
【毒舌大狀】失血過多大量飲水可致命？　解構「低滲性脫水」危機2個步驟處理出血
【飲水迷思】女子日飲5公升水感頭暈無力　醫生籲6類人限水過量恐死亡
13:18 2022/12/05
【飲水迷思】女子日飲5公升水感頭暈無力　醫生籲6類人限水過量恐死亡
【隱形殺手】三成糖尿病人士患心臟衰竭　初期症狀不明顯死亡率高4至8倍
17:31 2022/08/09
【隱形殺手】三成糖尿病人士患心臟衰竭　初期症狀不明顯死亡率高4至8倍

你可能感興趣

【毒舌大狀】失血過多大量飲水可致命？　解構「低滲性脫水」危機2個步驟處理出血
17:01 2023/01/27
【毒舌大狀】失血過多大量飲水可致命？　解構「低滲性脫水」危機2個步驟處理出血
【飲水迷思】女子日飲5公升水感頭暈無力　醫生籲6類人限水過量恐死亡
13:18 2022/12/05
【飲水迷思】女子日飲5公升水感頭暈無力　醫生籲6類人限水過量恐死亡
【隱形殺手】三成糖尿病人士患心臟衰竭　初期症狀不明顯死亡率高4至8倍
17:31 2022/08/09
【隱形殺手】三成糖尿病人士患心臟衰竭　初期症狀不明顯死亡率高4至8倍

最新專欄文章

【濕疹治療】女子食羊腩煲濕疹大爆發　1個月純中藥治療患處回復光滑
2023/02/14
【濕疹治療】女子食羊腩煲濕疹大爆發　1個月純中藥治療患處回復光滑
【寒熱食物】按體質進食有效驅寒或降火　24種常見蔬果肉類寒熱性質
2023/02/13
【寒熱食物】按體質進食有效驅寒或降火　24種常見蔬果肉類寒熱性質
【護眼食物】抗氧化預防黃斑病變　15種護眼食物排名
2023/02/06
【護眼食物】抗氧化預防黃斑病變　15種護眼食物排名
【飲奶迷思】植物奶不是人人啱飲　中醫師拆解8類植物奶功效
2023/01/31
【飲奶迷思】植物奶不是人人啱飲　中醫師拆解8類植物奶功效
【減肥大作戰】新年飯聚熱門菜式之選　盆菜配料卡路里大公開
2023/01/19
【減肥大作戰】新年飯聚熱門菜式之選　盆菜配料卡路里大公開
健康養生 養生 健康問題 水腫 心臟病 食用安全

最高瀏覽

【星雲大師】星雲大師圓寂燒出大量舍利子　骨科醫生醫學角度解釋出現可能
17:50 2023/02/15
【星雲大師】星雲大師圓寂燒出大量舍利子　骨科醫生醫學角度解釋出現可能
【跨性別歧視】長年受校園欺凌被迫退學　16歲跨性別少女網紅公園遇刺身亡
10:28 2023/02/15
【跨性別歧視】長年受校園欺凌被迫退學　16歲跨性別少女網紅公園遇刺身亡
【贍養費】離婚10年再婚5年前夫無間斷付贍養費　 花紅兩成給前妻還贈新車
15:59 2023/02/15
【贍養費】離婚10年再婚5年前夫無間斷付贍養費　 花紅兩成給前妻還贈新車