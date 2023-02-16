【飲水迷思】每日8杯水非人人適用　一類人士飲水過多可致肺水腫

▲ 每日8杯水非人人適用！一類人士飲水過多可致肺水腫。

醫學界推祟成人每日飲8杯水（2升），可是心衰竭的病人並不適用。心衰竭的病人更要每天限水。根據醫管局資料，2019年便有二萬多人次因心臟衰竭而入院，可見心臟衰竭甚為普遍。

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心衰竭飲太多有機會肺水腫

心臟就像一個泵，負責將血液輸送到身體各部分。如果心臟出現毛病，其泵血功能會較差。飲太多水，血液容量增加，便會增加心臟泵血的負擔，血液積聚於心臟，形成肺水腫(肺積水)。肺部的黏液刺激肺黏膜，導致咳嗽、氣促。另外，由於血液循環差，腳部有積液亦會導致腳腫。用手指輕輕壓一壓小腿，如皮膚久久凹陷，這便是水腫了。如果血液積聚於心房，甚至倒流至肺部，更會出現肺水腫，病人會感到呼吸困難，睡覺時不能平躺，甚至要用枕頭墊高身體才能入睡，苦不堪言。

有心衰竭的病人必須限制每天飲水量，大概每日1至1.5公升水已足夠。如果患者覺得口乾，可以飲少少水濕潤口腔，但不要大口大口地喝。另外，飲凍水、檸檬水，可有助解渴。每天量度體重可幫助了解自己水腫情況，如果體重突然增加幾磅，有可能是水腫。

飲食清淡避免鈉質

心臟病人飲食上亦要多加注意。因為 (鈉質) 鹽會吸水，如果每日吸收的鹽分超標，便會令身分體積水增加心臟負擔，血壓亦可能升高。病人要更加徹底地改善飲食，例如食湯麵就千萬不要喝湯，因為湯底很高鹽，容易吸收過量鹽分。

還有，腸仔、火腿和罐頭食物通常都有過量隱藏的鹽分，應該避免進食。其實，世衛的指引是每人每日半茶匙鹽，很容易超標，心臟有問題的朋友更要吃得清淡。醫生亦可處方藥物，例如利尿劑（即去水丸）幫助病人將多餘的液體排出。

▲ 香港港安醫院—司徒拔道 心臟科顧問醫生盧家業。

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