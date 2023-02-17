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【親密危機】疑與伴侶過激性行為　女生腹痛求醫揭嚴重內出血

醫生診症室 17:16 2023/02/17

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

疑與伴侶過激性行為，女生腹痛求醫揭嚴重內出血。

閨房樂固然能增加情侶間的感情，不過一旦過份「進擊」，後果隨時不堪設想！台灣有少女早前因腹痛難耐求醫，結果醫生一看，竟然發現她的體內血流不止，腹腔位置更嚴重積血，估計是過激的性行為所導致。

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婦產科醫生張宇琪在Facebook分享該個案，指該位妙齡女子因腹痛求醫，經詳細檢查，發現她黃體破裂，情況相當危急，不但腹腔積血，而且已有暗黑色血塊，傷口未癒，仍然血流不止。由於患者情況危急，需緊急安排腹腔鏡微創手術，慶幸在手術後，不但令患者傷口止血，亦成功恢復卵巢完整性，及避免破壞到太多卵巢組織。

疑似右側黃體破裂導致內出血，血以一秒一滴流到腹腔、一天的出血量累積到1440ml（肝臟都泡在血裡面了）。

張宇琪又指，十分驚訝患者自行搭鐵路求醫，直指這行為非常危險！「因為高雄到台北這段路程太久，萬一途中休克就糟糕了！內出血最嚴重可能導致出血性休克死亡。」

張宇琪提醒：「如果在親密行為或劇烈運動後，女生下腹部有不適，而感覺一直持續的話，記得快到婦產科檢查，黃體破裂偶爾會在親密行為或激烈運動後發生，如果狀況很輕微，身體會自然慢慢自體吸收並修復，但若嚴重破裂嚴重，就必須靠外力止血了。」

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責任編輯：羅嘉欣

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