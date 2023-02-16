【西環斬人案】網紅張欣欣男友被襲　Yanyan曾捲富豪飯局風波【多圖】

▲ 網紅張欣欣男友昨晚在西環街頭被斬傷。

西環昨晚（2月15日）發生傷人案，警方約11時半接報，指在西環山道70號對開，一名男子被4名黑衣男子以一把長約30厘米的刀襲擊，現場遺下大量血迹，4名涉案疑人其後乘搭一輛私家車往山道落山方向逃去。

▲ （電視截圖）

警員經初步調查，案件列傷人，並交由西區警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。該名31歲黃姓男傷者全身多處受傷，清醒被送往瑪麗醫院治理，他聲稱沒有跟人結怨，亦沒有黑社會背景。

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JW與男友Tarzan好友

該名被斬傷的男子為網紅張欣欣（Yanyan）的男友Alexander Wong，日前於五星級酒店舉行生日派對，圈中藝人JW（王灝兒）與早前被法庭頒令破產的男友葉韋彤（Tarzan）均有到場祝賀，看來關係份屬好友。

「九頭身」美女網紅張欣欣擁有40吋修長美腿，社交平台吸納12.6萬粉絲追蹤。Yanyan一向對感情事十分低調，幾乎從沒晒出男友容貌，惟近日公開標籤賀對方生日，以及慶祝情人節，令有米才俊男友曝光。

Alexander Wong個人社交平台報稱企業家，大部分也是與女友Yanyan的甜蜜合照。翻查相片紀錄，二人拍拖至少兩年，經常四圍出國遊玩，而且出入高級餐廳等場所，生活富泰。

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捲入被包養及飯局傳聞

Yanyan去年底突然捲入醜聞，被KOL兼花店老闆Sean Lam爆料，指控張欣欣和胞妹張芊芊（Chinchin）被包養及出席富豪飯局。

事後張欣欣在社交平台嚴正聲明澄清謠言，更向對方發出律師信保留追究權利，同時透露自己有位感情穩定的男友。

▲ （右）Yanyan與胞妹張芊芊（Chinchin）一同捲入被包養及出席富豪飯局的傳聞。

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