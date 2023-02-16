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【Chat It Out】阿Gao湯駿業主持ViuTV新節目　王菀之怕面對鏡頭幾乎推演劇集

娛樂 13:00 2023/02/16

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（右起）《Chat It Out》主持沈貞巧、湯駿業、嘉賓王菀之。

由COLLAR隊長沈貞巧 (Gao) 、湯駿業 (Ah Dee) 主持的ViuTV新節目《Chat It Out》，每集就不同主題，邀請不同嘉賓分享自身故事，嘉賓又會現場演繹與故事有關聯的歌曲，以音樂訴說感受。

於節目的後段，主持更會跳出錄影廠，訪問街頭演唱者、網絡歌手等音樂單位，帶觀眾認識主流樂壇以外的音樂世界。 

王菀之與湯駿業合作演繹《孤兒體質》。

分享《孤兒體質》創作由來
 
節目首集邀得王菀之 (Ivana) 任嘉賓，主題為多重身份。Ivana入行至今涉獵多個範疇，而出道時就以唱作歌手身份為人熟悉，創作過不少歌曲，其中《孤兒體質》是她特別寫給好友Ah Dee的一首歌，二人在節目中合作演繹，更大方分享創作由來。

Ah Dee憶述當時正經歷傷痛，於一次派對上，站在窗邊一時想不開差點一躍而下，幸被Ivana發現他神色不妥，走到身旁跟他說：「不如咁吖，你唔好望住個窗啦，我寫隻歌俾你，你開心啲啦！」於是Ivana就代入Ah Dee把一切感受都化成旋律，寫成了歌。 

演舞台劇後愛上演戲
 
Ivana又談到當初接觸舞台劇後，就愛上演戲，不過某天突如其來的電視劇演出機會，令害怕面對鏡頭的Ivana非常卻步。

最後，在Ah Dee和梁祖堯的鼓勵下，加上劇組「三顧草廬」再三邀請，Ivana終於答應接拍。她分享過程中笑料：「嗰時話要去電視城開會，我就問可唔可以改去茶餐廳，因為我實在太驚，想慢慢接受要拍劇呢件事。」 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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