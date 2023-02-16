【西九音樂節】MIRROR四子分組壓軸演出　衛蘭參演張國榮致敬音樂會

▲ 呂爵安、方皓玟、衛蘭、洪嘉豪出席記者會。

西九文化區管理局（管理局）與香港電訊（HKT）將在2023年3月22日至4月2日主辦大型流行音樂節「HKT西九音樂節」， 一系列售票節目將在西九自由空間、竹翠公園及M+舉行。

「HKT西九音樂節」共邀請逾200位音樂人，規模是歷來最大。演出單位包括男團MIRROR、麥浚龍、衛蘭、王菀之、方皓玟、岺寧兒、洪嘉豪、陳健安等。

當中包括由17組本地主流及獨立音樂單位擔綱的《越流行》、紀念流行樂壇巨星張國榮逝世20周年的《異色煙火張國榮》、四場玩味十足的音樂派對《大盒開箱》及將音樂節融入M+的《M+ 現場電影《離騷幻聽》。

▲ 西九音樂節。

張國榮逝世20周年

音樂節亦將向樂迷呈獻多場免費活動及演出：包括在「M+夜不同」中一場重塑香港80年代的士高面貌的《HKT 西九音樂節：的士高之夜》，及一系列於西九藝術公園大草坪、海濱草坪東面及留白Livehouse的演出。

而於3月30日至4月1日於自由空間大盒上演的《異色煙火張國榮》音樂會，由鋼琴家朱肇階擔任音樂總監，並邀來衛蘭、關浩德重新演繹Leslie經典歌曲，包括《為你鍾情》、《追》和《我》，突顯張國榮獨步音樂與電影的多元性別氣質。

同步配合特別為是次主題設計的影像、燈光等視覺元素，喚起大家腦海裡的深刻回憶，在張國榮逝世20周年之際，細訴對一位流行藝術家的思念。

2023年4月1及2日周末兩晚將會由香港最受歡迎的男子跳唱組合MIRROR其中四位成員——呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、姜濤及盧瀚霆（Anson Lo）分組壓軸演出，勢將音樂節氣氛推向最高峰。

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