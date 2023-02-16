  • 19°C
香港時間 : 2023216日 (週四) 14:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【西九音樂節】MIRROR四子分組壓軸演出　衛蘭參演張國榮致敬音樂會

娛樂 12:57 2023/02/16

分享：

分享：

熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

呂爵安、方皓玟、衛蘭、洪嘉豪出席記者會。

西九文化區管理局（管理局）與香港電訊（HKT）將在2023年3月22日至4月2日主辦大型流行音樂節「HKT西九音樂節」， 一系列售票節目將在西九自由空間、竹翠公園及M+舉行。

「HKT西九音樂節」共邀請逾200位音樂人，規模是歷來最大。演出單位包括男團MIRROR、麥浚龍、衛蘭、王菀之、方皓玟、岺寧兒、洪嘉豪、陳健安等。

當中包括由17組本地主流及獨立音樂單位擔綱的《越流行》、紀念流行樂壇巨星張國榮逝世20周年的《異色煙火張國榮》、四場玩味十足的音樂派對《大盒開箱》及將音樂節融入M+的《M+ 現場電影《離騷幻聽》。

西九音樂節。

張國榮逝世20周年

音樂節亦將向樂迷呈獻多場免費活動及演出：包括在「M+夜不同」中一場重塑香港80年代的士高面貌的《HKT 西九音樂節：的士高之夜》，及一系列於西九藝術公園大草坪、海濱草坪東面及留白Livehouse的演出。 

而於3月30日至4月1日於自由空間大盒上演的《異色煙火張國榮》音樂會，由鋼琴家朱肇階擔任音樂總監，並邀來衛蘭、關浩德重新演繹Leslie經典歌曲，包括《為你鍾情》、《追》和《我》，突顯張國榮獨步音樂與電影的多元性別氣質。

同步配合特別為是次主題設計的影像、燈光等視覺元素，喚起大家腦海裡的深刻回憶，在張國榮逝世20周年之際，細訴對一位流行藝術家的思念。

2023年4月1及2日周末兩晚將會由香港最受歡迎的男子跳唱組合MIRROR其中四位成員——呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、姜濤及盧瀚霆（Anson Lo）分組壓軸演出，勢將音樂節氣氛推向最高峰。 

最新影片推介：蔡國威專訪：

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】蔡國威演藝事業遇樽頸曾轉行　罕談雙親坦言與生母感情淡如水
Mirror 姜濤 陳卓賢 呂爵安 盧瀚霆 歌手 張國榮 洪嘉豪 方皓玟 陳健安

最高瀏覽

【星雲大師】星雲大師圓寂燒出大量舍利子　骨科醫生醫學角度解釋出現可能
17:50 2023/02/15
【星雲大師】星雲大師圓寂燒出大量舍利子　骨科醫生醫學角度解釋出現可能
【跨性別歧視】長年受校園欺凌被迫退學　16歲跨性別少女網紅公園遇刺身亡
10:28 2023/02/15
【跨性別歧視】長年受校園欺凌被迫退學　16歲跨性別少女網紅公園遇刺身亡
【消委會】抽查木耳雪耳均檢出砷和鉛　食用前浸泡逾兩小時或傷肝致命
11:32 2023/02/15
【消委會】抽查木耳雪耳均檢出砷和鉛　食用前浸泡逾兩小時或傷肝致命