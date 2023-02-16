【北上發展】古明華內地拍劇兼開餐廳　好爸爸賺錢養家曾因病消瘦10多磅

▲ 古明華在內地開茶檔！

現年58歲的「古佬」古明華，曾憑《巴不得媽媽...》蘇基一角奪得《萬千星輝頒獎典禮2012》最佳男配角，直至2020年1月底，他已低調離巢TVB。

離巢TVB後，古明華曾參與ViuTV節目《中佬唔易做》，現時已轉戰內地發展，拍劇之餘，他更在江門開設主打港式茶餐廳美食的餐廳，更親力親為沖奶茶，落力賺錢！

【中佬唔易做】古明華爆膽囊急瘦10多磅 敖嘉年無懼事業低潮

古明華於內地開茶檔

內地網民分享自己與古明華在餐廳外的合照，據知該餐廳由古明華所開，並在去年下半年正式開業，而餐廳的食物價錢貼地，平均一客飯是20元人民幣。

古明華則會化身「生招牌」在餐廳內拍片，又會親自為客人沖奶茶，難怪網民可在餐廳「野生捕獲」他呢！

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曾歷大病

古明華跟家人同樣經歷過病患，女兒Tammi10歲開始患上「腎小球炎症」，一旦病發便會全身水腫。而古明華除了於曾患上肺結核而住院3個月，及至2020年3月因膽囊問題要接受手術，瘦了10多磅。

多年跟病魔博鬥，令古明華有深深體會，他曾在TOPick專訪中說：「當年醫生跟我說可能是肺癌，那時候的我開始自責跟內疚，覺得對不起很多人，又怨懟自己的無能，那一刻很需要朋友。」

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愛妻號古明華

古明華在香港演藝學院在學時認識的舞蹈系校友Terri，拍拖8年後便結婚，並於1998年誕下女兒Tammi。

可是，太太Terri因遇上車禍致行動不便，無法再繼續跳舞工作，疼愛妻女的古明華肩負起養全家的責任，並由太太全職照顧女兒。

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