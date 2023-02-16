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【47人初選案】區諾軒供稱於協調會議上　民主派被批評「行禮如儀」

社會 13:02 2023/02/16

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區諾軒供稱於協調會議上，民主派被批評「行禮如儀」

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，今（16日）展開第9天審訊。已轉任控方證人的區諾軒續作供，區提及鄒家成在協調會議上質疑戴耀廷的初選條款字眼，席間有民主派被批評「行禮如儀」。

區諾軒昨供稱，鄒家成在新界東會議開始不久後，便質疑戴耀廷在初選條款使用「積極運用《基本法》權力」的用字，鄒認為使用「會運用《基本法》權力」更好。

控方問及戴何時提及該些字眼。區稱，戴是於相關討論後，才表達對否決預算案的看法，試圖迎合不同意見，即解釋用「積極」比甚麼也不做「行前一步」，區表示對與會者何時進行討論沒有印象。

區指，隨後鄒家成提議即場投票，表決應使用「積極運用《基本法》權力」還是「會運用《基本法》權力」，有人批評民主派「行禮如儀」，民主黨代表莊榮輝稱他未被授權投票。經過一輪辯論後與會者沒有共識，改為討論出選名單事宜。

控方之後展示1個名為「35+計劃新東訊息發布區」的WhatsApp群組，建立日期為2020年6月24日。區指，每個選區均有WhatsApp群組，該群組用作發放初選資訊。區續指，群組由他創立和加入與會者。

控方於庭上讀出群組資訊，區改稱應是戴創立群組，但他不知為何成了群組管理員，區稱沒印象收過會議摘要。

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記者：陳曉欣

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