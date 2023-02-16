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【非法性交】涉網上認識14歲女童後花槽性交　23歲地盤工認罪囚15個月

社會 13:06 2023/02/16

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涉網上認識14歲女童後花槽性交，23歲地盤工認罪囚15個月

22歲地盤工於網上遊戲認識14歲女童後，相約於女童住所的平台花槽非法性交。翌日女童邀請再到住所見面，地盤工人遂上門及與女童進行肛交。涉案地盤工人今（16日）承認非法性交等罪，被判監15個月。被告求情指因事主主動邀請，一時抵受不住誘惑才犯案。

被告黎子傲（現年23歲），承認1項與16歲以下女童非法性交及1項與21歲以下女童非法肛交罪。

代表律師求情指，被告透過網上遊戲認識事主時，並不知道幾其年齡，一時衝動才犯案。及至第2次事件發生時，被告獲事主邀請，並聲稱會給予對方驚喜，一時抵受不住誘惑才犯案。代表律師指被告已被還押11個月，已作深切反省，望獲輕判早日與家人團聚。

暫委法官判刑時指，案發時被告22歲，事主僅14歲，被告比事主年長。法官表示雖然沒有證據顯示事主心理受傷害，法庭仍須作保護及判以阻嚇性刑罰。法官考慮過案情及被告認罪，可見其悔意，就兩罪判監共15個月。

案發於2022年3月7日，被告經網上遊戲認識14歲事主X，並透過微信聯絡，相約同日傍晚到X住所，兩人於住所平台的花槽發生性交，被告事後棄掉避孕套。

翌日，被告應X邀請再到其住所，並與她進你肛交。X的父親其後發現兩人的對話訊息及報警，被告警誡下承認事件，並指事主同意進行。

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記者：林育慧

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