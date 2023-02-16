【營養午餐】日本兒童健康狀況全球最佳 研究揭關鍵在於學校午餐

正當香港有學校午膳供應商接二連三傳食安風波後，學童午餐再度成為近日家長界最關心議題，不容置疑午餐對兒童健康成長擔當非常重要角色。被聯合國兒童基金會(UNICEF)視為全球兒童健康最佳國家的日本，當地政府對學童午餐(給食)高度重視，早年已立法監管學童午餐的色香味、營養，更藉「午餐」向學生灌輸德智體美勞等教育，為避免學生浪費食物，想盡方法令午餐變得美味，從源頭減少廚餘。

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根據聯合國兒童基金會(UNICEF)早前公布一份「世界兒童白皮書」特集中指出，日本學童身高體重的「過重」比例是先進國家中最低，只有14.42％，原來背後原因與營養午餐普有密切關係。作為全球最長壽國家的日本，從少培養國民健康飲食習慣，當地兒童不僅死亡率為全球最低，肥胖率在已開發中國家中也最低。有報導提到，由於日本小學的營養午餐一律由學校提供，並不準學生帶食物或快餐回校，校內亦不設小賣部及自動販賣機。學童午餐均由營養師度身訂造，在校內即場烹調制作，確保味道新鮮及營養充足。



高度重視學童午餐

其實，日本學童學午餐過往亦曾出現過問題，但當地政府對於「給食」卻非常重視，追溯至1889年山形縣私立忠愛小學，為無法自帶便當的窮苦學生提供飯糰及魚，形成了「給食」制度的雛型，亦陸續開展到其他學校；直到1954年，當地政府正式制定中小學校「給食法」，並在全國大力推行；而「給食制度」主張的理念是:

無論家境貧富，讓所有的孩子都能在學校吃到同樣的餐點；減少因家庭經濟狀況導致飲食上的差異，確保每個孩子的基本營養。



日本學童不單只是「吃午餐」，更會通過食物、飲食相關過程進行的德、智、體、美、勞等多方面教育，因為他們覺得:

食物乃生存之本，所以與食物有關的教育，也影響着孩子的智育、德育和體育，與身體健康、吃飯禮儀都有關。

早在2005年，當地政府還頒佈了《食育基本法》，內容主要針對乎學童午餐。他們深知與其浪費食物，不如讓學生們把食物吃清光，更不用花錢設置堆肥場，直接由源頭減少廚餘，做到真正治本。而第一步就是要縮小味道的差距，讓營養午餐變好吃。



校長每日先試食

時至今日，全日本的小學和絕大部分的初中都為學生提供午餐，菜單內容由專業營養師決定，且每日的營養午餐會由學校校長先試食。營養午餐注重健康，碳水化合物、肉類（蛋白質）和蔬菜的均衡搭配，每餐熱量約在600至700卡路里。由於午餐健康美味，更成為家長們學習對象，東京足立區教育局更搜集區內過百所中、小學校的營養午餐資料，出版成圖文並茂的彩色食譜。書內可見為了讓學生吃得放心又開心，菜色非常豐富，如日式炸雞、豬扒拉麵、天婦羅等，甚至世界各地主題美食也應有盡有。至於價錢方面，政府會補貼大部分費用，讓家長不用支付太多膳食費。

午餐也是教育課題

更值得一提的是，日本學校會在校園廣播介紹每日的食譜，告訴同學今天將會吃甚麼，而這些食材當中會有甚麼營養幫助到同學在哪一方面成長，讓同學慢慢記著各種食材的好處，從而改善他們的偏食情況。還有每天排隊領取午餐時，也會訓練同學秩序，要對工作人員及廚師說「多謝」，由此可見日本政府及學校將午膳視為重任，難怪爛地學童健康指數名列前茅。

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責任編輯︰王明芳