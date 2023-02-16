【台灣開關】精選5間台灣特色人氣民宿　觀星玻璃屋+無敵大海景【內附連結】

▲ 迴音谷森林民宿

繼早前日本開關，另一港人至愛旅遊熱點台灣亦即將於下星期一（2月20日）恢復自由行！相較日本和韓國，台灣對港人來說沒有語言問題，亦別有一番親切感。比起酒店，全台各地遍佈特色民宿，絕對是遊台必要體驗，以下為大家介紹 5 間特色人氣民宿：

1. 迴音谷森林民宿

地址： 970花蓮縣花蓮市國福街289巷168弄21號

不少台灣人放假時會選擇台東作為渡假點，貪其空氣清新，晚上又能看見滿天星星。這種步調放緩、悠閒減壓的放空型民宿，最適合生活節奏急速的港人。

迴音谷森林民宿的半玻璃屋建築，絕對令人驚艷。不只能讓住客在晚上能清楚欣賞星空，更可以享受早上陽光灑進房間的舒暢，日間又能從民宿多角度欣賞被大片綠意包圍的寧靜。迴音谷森林民宿看似位於偏僻深山，其實距離花蓮市區只是15分鐘車程，想要吃宵夜、買零食也非常方便。提醒大家想要觀星的話，記得在訂房時預訂「觀星閣」房型，否則有可能看不到完整的星空。

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2. 樹也ChooArt Villa

地址：367苗栗縣三義鄉五鄰號

整個民宿只有四間房，絕不擁擠，讓客人能盡情放鬆、享受大自然。樹也提供一泊二食，另外入住記得帶上泳衣，戶外露天泳池輕輕鬆鬆就能拍出山林與天空倒影的絕美打卡相。室內同樣出色，從落地窗可直接望見專屬庭院，向上看有天窗觀賞星空，更有接上天然山泉水熱湯、對着整片山林的浴池。樹也非常熱門，加上房間稀少，預約常常爆滿，有興趣就要快手。

3. 迷路為了看花

地址： 946屏東縣恆春鎮樹林路58號

民宿風格充滿異國風情，鵝黃色的古堡顏色優雅柔和，庭院中種了大量花花草草，讓民宿更有隱蔽性，宛如世外仙境般夢幻。迷路為了看花旅居房型多達六種，最搶手是海市蜃樓房型，以愛琴海風格打造堪稱女性夢寐以求的浪漫房間。海市蜃樓位於頂樓，不僅三面環海，蛋型浴缸上更設有天窗，不只能觀賞海景，一抬頭還能看見滿天星星。超美房型連旅遊淡季亦要提前一、兩個月預訂，有心入住記得早早留意。

▲ 迷路為了看花

4. Ample Villa

224新北市瑞芳區洞頂路155-9號

新北瑞芳區的Ample Villa是非常知名的海景民宿，由於位於小山坡上，所以佔據最佳的海景位置。金瓜石的水湳洞陰陽海是當地的熱門景觀，從沙灘一路向外漸層的海水超級夢幻，如果想要觀賞到完整的陰陽海，Ample Villa是最佳選擇。

白色的建築在陽光下閃閃發亮的Ample Villa，不僅外觀酷似希臘建築，民宿內也有許多漂亮的角落可以拍攝。一走進房間的海景更是令人嘆為觀止，超大片的落地窗讓海面一覽無遺，潔白簡潔的裝潢讓房間的採光非常好，充滿放鬆愜意的氣氛。有別於大部分海景民宿都在台東沿海或南部墾丁，若旅程安排在台北，這間海景民宿絕對是首選，往返台北超方便。

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5. Aura Villa - 悠悅光

地址：宜蘭縣冬山鄉梅湖路160號

宜蘭身為「台北人的後花園」，氣氛悠閒，近年更有愈來愈多包棟形式民宿，除精緻的室內外裝潢外，不少更有私人泳池供人嬉戲，相當適合一家大小或三五好友！位於冬山鄉的悠悅光，近年在宜蘭民宿界人氣竄升，除了那個招牌南洋風私人泳池外，寬敞的客廳、廚房以及玻璃睡房，也讓人極想待在室內偷懶。民宿提供的早餐與下午茶也頗受住客推崇。

記者：王嵐