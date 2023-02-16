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【兒童癌症】全球每3分鐘有1名癌童逝世　認清9大警號助及早發現與治療

兒童健康 13:37 2023/02/16

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兒童癌症有9大預兆，如及早發現和治療，有助控制病情。

癌症人人都怕，大人及兒童也會被癌魔襲擊。昨日2月15日是國際兒童癌病協會訂定為「國際兒童癌症日」，台灣有醫院舉行活動，分享兒童癌症個案，並指出兒童癌症的9大警號，家長們要留意，萬一小朋友不幸出現有關症狀，有助及早去治療控制病情，讓癌童康復機率大大提升，可知道現時全球每3分鐘就有一名兒童因癌症過世，令人心痛。

綜合台灣傳媒報道，14日（周二）花蓮慈濟醫院舉辦「因為愛．我們童在一起」兒童癌症個案分享暨宣導活動，該院兒科病房主任陳明群醫生表示癌症不是成年人的專利，雖然肝癌、肺癌、大腸癌、直腸癌等常見的成人癌症，在孩子身上幾乎是看不到的，但長年高居兒童癌症榜前三名的白血病、腦瘤、淋巴瘤，每年奪走不少小朋友的生命。

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兒童癌症9大預兆要注意

早期發現、早期治療有助控制癌症，花蓮慈濟醫院醫療團隊提到兒童癌症的「九大警訊」，家長要留意，包括︰

  • 不明原因疼痛
  • 淋巴結腫大
  • 出現腫塊
  • 持續不明原因的發燒
  • 生長發育改變
  • 貧血或出血
  • 神經系統異常症狀
  • 神經母細胞瘤的病變
  • 視網膜母細胞瘤的病變

兒童血液及腫瘤科主任楊尚憲醫生表示，最常出現也是家長最能夠直觀判斷的，是「發燒」、「疼痛」和「部位腫大」等症狀，有許多兒童癌症被診斷出，是因為孩子持續高燒卻找不到原因，經過抽血檢查才發現竟是癌細胞在身體裡作祟。

6歲湯湯胸前有異常凸起，媽媽很快發現並帶兒子看醫生，確診患癌接受治療。（圖片︰花蓮慈濟醫院）

有癌童媽媽分享發現兒子患癌的情況，6歲的湯湯胸前突然有異常的凸起，媽媽發現後非常警覺，趕快帶兒子到醫院檢查，很早發現是「細胞組織球增生症」並接受治療，目前已康復出院約一年，定期覆診。

花蓮慈濟醫院醫療團隊強調，小朋友必須靠症狀出現時身旁家長的即時警覺，爸媽們認識兒童癌症的9大警號是很重要，不容忽視！

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責任編輯︰顏紫燕

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