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【通關迎客】山頂廣場新會員享總值500元場內優惠券　本地居民及遊客同適用

社會 13:28 2023/02/16

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熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

登記成為hello會員，即可免費領取「山頂廣場玩樂套票」。（山頂廣場）

恒隆地產旗下山頂廣場今日（16日）公布新推廣活動，本地居民或者遊客，只要登記成為hello會員，即可免費領取「山頂廣場玩樂套票」，價值500港元，套票適用於「大富翁夢想世界TM」、「Go Museum」兩大玩樂主題館、餐飲及零售消費。另外，兩個互動打卡位「幻彩天幕」及『萌寵玩樂「草」梯』新登場。

由即日起，只要登記成為hello會員即可於山頂廣場地下賓客服務台，免費換領「山頂廣場玩樂套票」，包含指定商戶購物及餐飲電子優惠券，價值500港元，每位會員每星期均可換領套票一次。新登記成為hello會員的顧客，首次於恒隆商場手機應用程式登記其合資格交易，可獲得500 hello積分及50港元商戶電子券。

山頂廣場設有25間餐廳，當中足球珍藏館主題餐廳Locker Room Zoom，歡迎寵物進入，除了提供多款足球主題的餐飲外，餐廳內亦展出了球星親筆簽名球衣、聯賽及盃賽足球等。

商場三樓觀景台新設打卡主題區「幻彩天幕」，三個涼亭掛上合共逾千個彩色燈籠；由即日起，市民可帶毛孩進入場内，連接廣場二樓至三樓新設打卡位『萌寵玩樂「草」梯』，總長近五米的階梯貼上不同動物在草地上自由奔跑的情景。

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責任編輯：陳麗娜

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