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【樂極生悲】空手道黑帶5段玩鬼屋受驚　起飛腳踢至工作人員下巴骨折

健康 17:03 2023/02/16

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熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

空手道強手玩鬼屋受驚，起飛腳踢至工作人員下巴骨折。

玩樂時應盡興，一旦過於忘形便會發生意外。一名空手道強手到訪號稱「史上最恐怖鬼屋」時，疑因過於驚嚇令他本能反應地起飛腳踼向工作人員，事件最後令工作人員下巴骨折且男子需賠償和解。但近日男子竟反控鬼屋營運公司，指他們未有做好員工的保護措施而致事情的發生。

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一名空手道黑帶5段男子早年酒後到訪位於京都東映太秦映畫村（TOEI Uzumasa Eigamura）號稱史上最恐怖的鬼屋──「被詛咒的人偶」，疑因鬼屋過於恐怖而令男子受嚇，反射性條件下令他出腳踢向扮鬼的工作人員。

事後工作人員下巴受傷並骨折，故向涉事男子提出損害賠償要求。二人最終於2016年達成和解，涉事男子需向工作人員支付約59萬港元的賠償金。直至近日，涉事男子突然反控鬼屋營運公司「東映京都工作室」。

涉事男子認為事件發生的主因在於「東映京都工作室」未有為在職員工提供相關訓練及保護措施，可是營運方理應有照顧工作人員安危的職責，而且更應知道無法預料顧客的反應而更要加強二人之間的安全措施，如加設隔版等，保持適當距離。

就以上種種原因，涉事男子向京都地方法院申請要求「東映京都工作室」賠償約32.7萬港元。事件暫時未有定案。

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責任編輯：羅嘉欣

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