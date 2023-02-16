【全民造星IV】女團STRAYZ成員CK單飛出歌　黃斯琪把握時間向家人表愛意

▲ 憑《全民造星IV》彈起的CK（黃斯琪）繼自組女團STRAYZ後推出個人單曲《little girl》 。（《little girl》 花絮照）

參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》彈起的CK（黃斯琪），繼上年自組女團STRAYZ獲得「叱咤新力軍組合 - 銅獎」後，今年乘勝追擊單飛派歌。

CK的首支單曲《little girl》 於2月13日正式派台，MV亦更定於翌日上架，作為贈予爸爸的情人節禮物。

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寒風下大露背

《little girl》MV由凌晨開始拍攝，拍攝團隊爭分奪秒於15小時內橫跨中環、欣澳、薄扶林等數個地點取景。當日天氣相當寒冷，CK拍攝時所穿的衣服亦較為單薄。

MV其中一個為全白造型，CK上身更以大露背示人：「嗰日真係好凍，係嗰個星期最凍嘅一日。我唯一嘅解決方法就係將暖包痴哂係件衫有布、可以遮到嘅位去抵禦寒風。」

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CK不敢怠慢

由於是自己第一首派台作品，CK表示盡管拍攝前只睡了兩小時，拍攝期的亦不敢怠慢，每一個細節亦希望參與投入，爭取時間為觀眾帶來最好的第一首派台作品。CK在MV裡加入不少個人跳舞編排，希望透過舞蹈去表達不同層次的感情。

她笑言凌晨時間在中環行人隧道跳舞都是第一次：「曲風喺我擅長同喜愛嘅R&B，配合導演好artistic（藝術感）嘅拍攝手法，我會好期待成品，希望大家聽歌同睇MV時會接收到當中的情感啦！」

勇向至親表愛意

我們常說「女兒是爸爸前世的情人」，外表硬朗的CK提到《little girl》是送給爸爸的禮物時亦不禁流露小女孩般的羞澀。

「我想透過作品表達對爸爸嘅愛，雖然我已經大個女，但係我仍然係佢嘅小女孩。」CK坦言與爸爸之間縱然互相愛惜，但「我愛你」三隻字也不是常常掛在嘴邊或輕易說出口，《little girl》成為了父女間的一個親密連繫及見證。

導演在構想MV內容時設計了三個角色去表達時間和愛，雖然故事創作源自CK與父親的自身感情，但同時都反映了這世代裡都市人不擅長表達情感這個通病。

CK透露爸爸長期在外地工作，這幾年更因為疫情而聚少離多，前陣子更頓然發現爸爸的身體狀況大不如前。她希望透過新歌提醒大家要珍惜眼前人，把握時間向父母表達愛意。

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