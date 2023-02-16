【世紀病毒】非洲爆馬爾堡病毒9人染疫亡　類似伊波拉死亡率近90%

▲ 非洲爆馬爾堡病毒，死亡率近90%。

世界衛生組織（WHO）周一（13日）警告，指出非洲赤道畿內亞首次爆發「馬爾堡病毒」（Marburg virus），已致9人死亡、200多人遭隔離。該病毒類似伊波拉病毒，擁極高傳染性，可致出血熱，死亡率高達88%。

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綜合外國媒體報道，WHO最新公告指出，「馬爾堡病毒」類似伊波拉，是一種可引致出血熱的疾病，染疫症狀包括發高燒、嚴重頭痛不適、嘔吐、血便，並有疲勞感，多數患者會在7日內出現嚴重出血的徵狀，致死率可高達88%，而目前尚未有針對性疫苗或療法。

公告表示，赤道畿內亞向WHO研究所發送病毒樣本後，從樣本中檢驗出對病毒呈陽性反應，在赤道畿內亞西部省份Kie-Ntem已有9人染疫喪生，此外也有16名疑似案例都出現類似感染症狀。

至於鄰近赤道畿內亞的國家，喀麥隆（Cameroonian）亦證實發現2宗疑似病例。2宗病例分別為一對16歲男女，二人均未曾到訪赤道畿內亞疫區。

WHO目前已派員到受影響地區，並運送實驗室帳篷及相關設備到當地，以便後續追蹤接觸者，以及為出現病症的人提供隔離及進行治療。

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責任編輯：羅嘉欣

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