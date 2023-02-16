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【兩性關係】結婚1年丈夫每日準時回家　人妻看手機驚悉真相心寒

親子 13:54 2023/02/16

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熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

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丈夫每晚準時回家都有古怪？内地一名女子近日翻看丈夫手機時，無意間看到令她五味雜陳一幕，因老公手機有多次酒店訂房記錄，數量之多令她心寒，因丈夫每天下班都準時回家，令她懷疑丈夫是否出軌，事件引起網民熱議。

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綜合内地媒體報道，該名人妻日前在網上發帖，稱發現丈夫頻繁訂酒店，基本每隔半個月或者一個月就有一次，時間段從2020年12月17日開始至今，預訂的酒店地點分布在離家近的多個城市，酒店位置有些是靠近車站，有些是靠近廣場，價格都在100至300元不等，但是少數，房型都是清一色一大床。

該名人妻稱，兩人是自由戀愛，相處了幾年才結婚，結婚至今一年多，感情很好，且丈夫每天都會回家，感情和戀愛時一樣，依然很好。結婚後，兩人都有各自的工作要忙，但是丈夫每天都會按時回家，無異常行為。人妻稱，對於愛情，她很理性，如果丈夫不喜歡自己，她願意成全，完全沒有必要如此做。

事件引起網民熱議，有網民認為該名丈夫有古怪，看看是不是和同一個女的開房，如果是，保持長期穩定的關係，你可以把他們送進去了，並且把花在那個女人身上的錢，都要回來；另有網民稱，
別以為自己把家裏和孩子的事情整理的有條不紊，男人就對你感恩，這樣丈夫只會把妻子當作保姆，和外面的女人才是真愛；另有網民稱該名丈夫未必是出軌，因丈夫都沒有刪除任何記錄，就是不擔心妻子會發現。

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責任編輯︰王明芳

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