【積極抗癌】顏國樑化療後癌腫瘤縮小 留院遭不友善對待：我唔係俾你哋呼喝
甘草演員顏國樑去年於TVB台慶自揭患上罕見鱗狀癌，而昔日同事兼好友梁安琪日前為他製作一場直播音樂分享會，讓他親身交待最新病情進度。
直播中顏國樑表示演出當日剛抽完血及檢驗，得知鱗狀癌腫瘤已縮小，病情進度理想，不過他在公立醫院治療期間，獲基層護理人員不友善的對待。
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顏國樑稱病房冷氣不夠，以致全身大汗，當他向醫護人員反映時，對方只說一句「係咁㗎啦！」。另外當他想用病人房的洗手盤洗手時，被病人服務助理阻止兼說「你唔用得㗎」。
顏國樑續說︰「忽然間聽到咁刺耳嘅說話，我就同佢講『你比份病人入院手冊我睇，我唔想犯規。』」惟該助理只說「總之你唔用得！」不過之後護士表示沒有問題，只要不弄濕地下便可。
另外某夜因未能入睡，顏國樑查看吊著的鹽水包，既發現完全沒有滴過，他說：「我看看有冇滴啦，跟住有個大媽過來鬧，好大聲話我唔可以掂。」其後對方知悉鹽水沒有滴過，醫護人員才幫忙處理。
其後顏國樑要接受免疫治療和化療，在等藥期間，他打算去吃點東西，突然有個助理以呼喝語氣說：「你要食嘢要講！」
某次顏國樑因忘記帶另一隻藥，以致治療期間不停咳，他因而被助理鬧「因為你咳呀！依家要整個屏風擋住呀！人哋投訴！」
最終顏國樑忍不住說︰「我哋係香港市民，我哋係納稅人，唔係俾你哋呼喝！」之後更要求見當值經理。
顏國樑稱病人只能靠醫生、護士以及那些服務助理幫忙，「已經冇人幫，仲要俾人呼呼喝喝，係咪令到臨終病人都要帶住怨氣走呢？」
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撰文 : TOPick柴犬出動