【備孕養卵】宜補充葉酸多吃高蛋白質食物　營養師教5大原則提高懷孕機率

▲ 補充葉酸鐵質、多吃高蛋白質和高纖食物，有助提高懷孕機率。

現代人普遍晚婚，好不容易找到幸福，接著開始擔心能否順利的懷孕、生BB。台灣李婉萍營養師提供5大原則給想生BB的準爸媽們參考，希望大家都能順利和天使孩子們見面！

李婉萍營養師指出想懷孕成為準媽媽，要拒絕不孕有5大原則，當中飲食行為都很重要。包括以下︰

1. 體重控制很重要，過胖過瘦都不好

想知道自己是不是容易懷孕的體質，有一個很大的判斷標準就是BMI測試，用「身體質量指數」幫助了解自己的「肥胖程度」。BMI值要在19至24之間才是適合的，低於19是過瘦，25至29是超重，超過30就屬於肥胖。過瘦、超重和肥胖都會提高懷孕的難度。像過瘦就可能導致月經不規律，影響到排卵的穩定度；而過胖會降低受精成功率，增加流產率和得到妊娠糖尿病的風險。

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2. 想要備孕這樣吃，蛋白質高纖不可少

有在備孕的媽咪問李婉萍營養師，「怎麼吃會對懷孕有幫助？」目前有研究顯示，「地中海飲食」有益於提升懷孕的成功度。而「地中海飲食」的原則就是蔬菜水果佔較大的比例，蛋白質則以白肉為主，像魚、雞等。可以多攝取富含omega-3 脂肪酸的海鮮，如鯖魚。全榖類、豆類等相對不精緻的全穀雜糧類也不可缺少。最後則是油脂還是要吃到，像堅果、橄欖油、苦茶油等，太瘦的媽咪甚至吃點肥肉都沒關係。

3. 是否有缺營養素？葉酸鐵質最關鍵

在理想的狀況下，受孕前三個月就要進行飲食調整與身體檢查。像孕期重要的營養素葉酸及鐵質，如果缺乏除了會降低懷孕的可能，即使懷孕也可能會造成媽咪的貧血，進而影響到寶寶的營養供應。出生後的孩子可能面臨到脊柱、神經生長不全的困境。

李婉萍營養師提醒各位準媽咪，還沒備孕前每天就應該攝取400微克的葉酸，有生育規畫的話在孕前1個月至懷孕期間每天要攝取600微克的葉酸。而葉酸可在深綠色蔬菜中找到，鐵質像是豬肝、豬腰、豬心都是含鐵量高的食材，記得飯後再來點維他命C高的水果有助鐵質的吸收。

4. 荷爾蒙疾病要注意，體重數值會影響

遲遲無法生孕除了體質的調整，還有疾病的影響。臨床上很常見的是多囊性卵巢症候群，雖然並不是所有患者都肥胖，但肥胖及過重和多囊性卵巢症候群的發生呈現正相關。因此體重控制，確實是備孕時必須非常注意的。

現在的極端案例愈見增加，長期營養不均、攝取過多高油或高鹽的食物，就容易造成肥胖；另一方面減重、身材控制的議題興起，有些人又會減肥過頭，過瘦也不是適合懷孕的狀態。只能說還是要回到BMI值的量測，來把關備孕的狀況。

5. 想要懷孕不要做，吸煙喝酒都不行

有媽咪會問「備孕時可以喝茶、喝咖啡嗎？」目前還沒有明確的研究指出，咖啡因和影響備孕的相關性。但可以確定的是，酒精、吸煙是絕對不建議的！兩者都會大大提高流產、寶寶猝死及早產的機率。二手煙也同樣會讓BB和孕媽都暴露在有毒的環境中。

文章內容獲「李婉萍營養師」授權轉載，原文標題為「備孕養卵怎麼做？營養師這5大原則增加懷孕的可能」，更多內容可【按此】

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責任編輯︰顏紫燕