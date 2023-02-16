【廉政狙擊】胡定欣亦正亦邪女強人　蔡潔感激視后幫忙揀台慶戰衣

▲ 《廉政狙擊》

由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇、黃智雯等主演由劇集《廉政狙擊》內，視后胡定欣的角色屠敏亦正亦邪，為求報仇耍盡心機，不擇手段，表面上是昭強集團大老闆，身邊圍著一群忠心能幹下屬。

為塑造女強人角色，定欣每次出場不但化行妝，且套裝或晚裝均相當Sharp醒，獲網民讚擁有「超強氣場」。

屠敏有情有義

問定欣在角色造型方面有否給予任何意見或出動私伙時，她說：「今次嘅服裝都係由劇組服裝指導負責，雖然第一次合作，但係都好夾，佢為我安排嘅衫完全畀到我有做老板嘅感覺。」

由於屠敏角色相當立體兼別具層次，不但有著慘痛的成長經歷及過去，為人有心計之餘亦有情有義，定欣受訪時亦坦言此角色相當有難度。

視后定欣解釋說：「呢個角色好多時都好需要忍耐，因為咁先可以達到佢嘅終極目的，就係討回公道。」

她續分析指：「呢個角色最難亦係忍耐，因為過程入面佢會遇到好多刺激到佢嘅嘢，例如要忍住啲壞人忍到最後一刻，同埋面對失散多年嘅至親，明明見到佢哋都不能相認，呢啲感覺係幾辛苦嘅，加上個角色嘅過去都好沉重，自己作為觀眾去睇（個故仔）都感受到好多傷痛。」

定欣是最佳聆聽者

定欣身邊的昭強兵團亦相當有睇頭，由蔡潔、陳庭欣、莊思明及型男古天祥組成，5人更自稱為「五星戰隊」。

4名得力助手中，以飾演屠敏得力助手、集團執行總監的蔡潔與胡定欣最多互動；雖然是次是蔡潔與定欣首度同劇合作。

但原來早於蔡潔入行前，已「合作」過：「嗰時我喺澳洲選完美之後去咗一間華人雜誌社度寫專欄，喺我入職唔知第一定第二個月，定欣就去咗澳洲，我就採訪咗佢，嗰時佢篇專欄係我寫嘅，亦算係我喺嗰間雜誌社寫嘅第一篇藝人訪問，所以都幾有緣，我一直都覺得佢好專業好靚。」

定欣幫蔡潔選戰衣

談到劇中與定欣很多互動，蔡潔笑言獲益良多：「我算係喺VIP位置去睇定欣表演，我覺得佢真係好游刃有餘。同埋有一排我有啲心事，我好Open同佢分享咗，佢又畀咗好多意見我，我都好Surprise，佢係好好嘅聆聽者。」

蔡潔更感激定欣於去年台慶幫忙挑選戰衣：「我著咗條黑色裙，好多人讚，其實嗰條裙定欣有份幫手揀，所以好開心認識到佢呢位朋友，希望以後再多啲合作。」

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