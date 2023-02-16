【阻街】申訴專員指阻街罰款欠阻嚇性　促引入累進式罰款機制

▲ 申訴專員公署調查發現，食環對阻街黑點巡查次數頻密但卻少執法。（梁偉榮攝）

申訴專員公署審視政府部門涉及貨物及雜物非法霸佔，或阻礙街道的執法工作後發現，食環署的巡查及執法未有對症下藥，在投訴倍增的阻街黑點巡查次數頻密但卻少執法。同時定額罰款對重複違規者欠缺阻嚇力，建議當局全面檢視罰則，並積極研究引入累進式罰款機制。

現時涉及貨物及雜物非法霸佔或阻礙街道的執法工作，主要由食環署、環保署及地政總署負責。就食環署的工作，申訴專員公署審視荃灣河背街及川龍街、北角春秧街 、深水埗順寧道及醫局街、旺角花墟四個「阻街黑點」後 ，發現食環署的巡查及執法工作未能針對違規情況對症下藥。以深水埗順寧道及醫局街為例，食環署2018至2021年日均會巡查該處4次或以上，檢控或發出定額罰款通知書的數字則維持日均0.1宗及0.3張的低水平，理應反應該處違規情況不嚴重，惟該處2021年的投訴數字卻較2018年高出兩倍。

另外，食環署在不同黑點的巡查及執法力度也有很大差異，以 2021 年為例，該署於旺角花墟一帶採取的執管行動最多，達1,344次，但巡查 次數則最少，只有789次，而深水埗順寧道及醫局街情況剛好相反，食環署在該處的巡查次數達1,825次，但執法數字僅169宗，與旺角花墟相差近7倍。公署稱執法寬鬆不一，或引起執法不公的質疑。

公署也發現，食環署在2018至2021年間引用「定額罰款條文」執法的宗數，佔整體執法逾8成，當中絕大部分為重犯個案，惟公署認為定額罰款對部分冥頑不靈的違規人士欠缺阻嚇力，舉例2021年重犯個案有13,208宗，但重返者有1,760人，即每名重返者平均為例7.5次。公署又指，同期以「阻街條文」成功檢控的個案也只平均罰款1000元，對嚴重阻街個案同未發揮足夠阻嚇作用。

公署建議，食環署在中央層面加強審視現時各區環衞辦的巡查、執管以及資源運用狀況，在引用「阻街條文」就違例個案提出檢控時，應向法庭陳述阻街問題的嚴重性，同時建議環境及生態局和食環署應全面檢視現行法例和罰則，以及積極研究在「定額罰款條文」中引入累進式罰款機制，以更有效打擊重複和持續違規者。

至於地政總署的執法工作主力針對用作擴展營業範圍的固定地台，及擺放於公共道路的搭棚竹枝。惟公署發現，地政總署近年的執管數字有下跌趨勢，發出的法定通知數目由2018年的417張，降至2021年的256張，同期也只曾就兩宗個案提出檢控。公署亦發現，地政總署在接獲1823轉介後，著眼點只是在於事件中霸佔行人路的建築材料是否構成店舖阻街，以及執法責任誰屬，而非從解決非法佔用政府土地問題的角度出發。

對於負責統籌跨部門聯合行動的民政處，公署發現，發現各區民政處統籌聯合行動的做法及次數有頗大差異，如東區及中西區統籌逾100次聯合行動，但灣仔、九龍城及北區民政處則沒有統籌，而這些地區同期的相關投訴數字均有上升。公署又指，亦有個案顯示，即使民政處有意統籌跨部門聯合行動，也有因部門之間對執管權責的分歧，而令情況出現膠著狀態。

此外，市民對阻街的投訴，主要由1823負責接收，1823會將大部份投訴轉介至合適部門跟進。不過公署發現，近年每年有逾2000阻街投訴個案需時2個月或以上處理 ，超出各部門所定30日內回覆的服務指標。公署也審視數宗1823處理的跨部門個案，留意到當部門之間現權責爭議時，1823會充當斡旋的角色，但因無權指令任何部門接手跟進個案，處理上難免費時失事。

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記者：黃小冰