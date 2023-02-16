【明日大嶼】團體研究揭全球大型填海工程爛尾率逾7成　促煞停明日大嶼

▲ 團體研究揭全球大型填海工程爛尾率逾7成，促煞停明日大嶼

綠色和平聯同本土研究社今（16日）發布《問題島途：從全球大型填海工程看明日大嶼計劃的危機》研究報告，揭示全球面積達1,000公頃或以上的填海工程，爛尾率達77%，並預視明日大嶼或出現3大危機，包括規劃走樣（包括公屋走數）、財務問題（包括公帑埋單）、生態破壞禍延填海以外範圍，促請政府立即煞停明日大嶼。

研究報告透過搜尋關鍵字，從全球逾200個有海岸線的國家，篩選出52個規模、用途等與明日大嶼有可比性的大型填海項目，再翻查各地官方文件、媒體報道及學術文獻作進一步分析，發現其中13個項目的填海面積達1,000公頃或以上，至少有10個項目均出現空置、停滯、被腰斬等問題，爛尾率達77%，只有1個項目（8%）完成工程。

研究亦發現大型填海工程普遍出現規劃、財務或環境多個問題。以韓國松島國際都市為例，韓國政府宣布短時間内填海增設3個性質相近的「經濟自由區」，重複規劃令商業地供應過剩，未能吸引外資進駐松島，工程延誤逾10年，大量土地空置，發展商亦發展利潤更大的私樓項目，令規劃願景走樣；最終，市政府需動用公帑為這個爛尾項目「埋單」，更錄得財赤。

團體亦指，環境影響評估粗疏，將低估施工造成的環境危機，甚至須拆除部分工程。以馬來西亞森林城市為例，急於展開工程，最終嚴重破壞海洋生態，引致水質混濁、淤積等問題，威脅當地瀕危物種，甚至禍延鄰近國家，須拆除整條堤道，但其造成的生態問題未因此而緩解。

綠色和平資深項目主任陳可淳指，發展局至今仍未正面回應興建人工島的必要性，以及公眾對造價和環境的質疑，便跳步就如何填島鬼祟展開諮詢。縱觀全球大型填海項目，與明日大嶼同等規模的人工島，無論用任何模式發展和融資，皆難逃爛尾劫數，令人憂慮當局欲以珍貴生態及數千億公帑為籌碼，傾盤押注於了無勝算的賭局。

本土研究社成員黃肇鴻亦質疑，當啟德CBD2計劃已呈現爛尾跡象，為何還要花可能上萬億元興建明日大嶼CBD3。黃肇鴻指，環顧全球不少類似的大型填海計劃，宏圖大計最後都虎頭蛇尾，似是超大型填海項目本質上會遇到的問題。

團體重申，北部都會區已有至少433公頃快熟棕地，當中100公頃更是閒置土地，政府須優先規劃並善用，釋放大量土地潛力，以助持續增加房屋供應，真正達至「提量、提速、提效、提質」，無須硬推明日大嶼。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文