【肥胖剋星】港大醫學院開發納米藥物遞送系統　有助治療肥胖及動脈粥樣硬化

▲ 肥胖可以引起糖尿病、心血管疾病及神經退化等可危及生命的慢性疾病。(資料圖片)

肥胖可以引起糖尿病、心血管疾病及神經退化等可危及生命的慢性疾病。香港大學李嘉誠醫學院研究團隊研發了包載有甲狀腺素 (Thyroid hormone, TH) 的納米粒，經過脂肪靶向多肽的修飾後，可選擇性將TH輸送到脂肪組織，解決全身遞送TH帶來的嚴重副作用，有望推動肥胖及其併發症的治療發展。研究結果已在期刊《自然通訊》發表。

TH是一種很古老的激素，可以促進能量消耗，對治療肥胖及其併發症具一定潛力。儘管在過去幾十年，研究人員已付出巨大努力，臨床試驗仍未能證明慢性全身注射TH對肥胖病人有顯著的減重療效。同時，由於TH受體的分布甚廣，全身注射TH通常會導致多種嚴重的副作用，包括心跳過速、心臟病、肌肉萎縮及骨質疏鬆症。此外，雖然脂肪組織和骨骼肌被認為是TH提高代謝率和促進能量消耗的兩個主要標靶器官，但TH能否只通過脂肪組織就能發揮其減重作用仍有待證明。

港大醫學院研究團隊研發了包載有TH的納米粒，通過在納米粒上修飾脂肪靶向多肽，可以選擇性地將TH輸送到脂肪組織。與全身遞送TH相比，這種有目標的「脂肪靶向遞送」TH可以更加有效地治療肥胖及其併發症，也沒有對非脂肪組織造成副作用。

研究更發現在機制上，脂肪靶向遞送TH可將「壞的」白色脂肪轉化為「好的」棕色脂肪，產生熱能，促進代謝，藉此消耗能量。相反，全身遞送TH抑制了交感神經信號的輸入，無法使白色脂肪產生「棕色化」。此外，研究還發現TH的脂肪靶向輸送能夠緩解高膽固醇血症及動脈粥樣硬化，降低冠心病及缺血性中風的風險。

港大生物醫藥技術國家重點實驗室及港大醫學院臨床醫學學院內科學系教授徐愛民指出，是項研究首次證明通過納米粒將TH靶向遞送至脂肪組織，可以安全有效地治療肥胖及其相關心血管代謝性併發症。「今次發現還解答一個存在已久的謎題：為甚麼全身注射TH不能減輕體重，應用脂肪靶向納米藥物遞送策略成功解開了這一難題，為使用TH治療常見慢性疾病重新點燃希望。」

▲ 研究團隊成員包括：（左起）張雅茗博士、張麗儀博士、汪琴、汪衛平博士、金雷鋼博士、徐愛民教授及陳康博士。(港大提供)

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責任編輯：蘇文軒