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【LOUD ON AIR慈善演唱會】林家謙陳蕾岑寧兒等共襄善舉　新世代歌手及組合以歌聲分享正能量

娛樂 16:21 2023/02/16

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熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

林家謙

6位新世代歌手及組合包括：林家謙、陳蕾、岑寧兒、林欣彤、Dear Jane 及MC $oHo & KidNey宣布將於4月參與《LOUD ON AIR慈善演唱會 2023》，為非牟利機構「鄰舍輔導會」籌募善款。
 
非牟利機構「鄰舍輔導會」於1968年創立，多年來一直為社會提供家庭及兒童、青少年、安老、康復、社區發展、內地教育及醫療等服務，並營運社會企業。

為宣揚「鄰舍輔導會」提倡之互相關懷、尊重及分享精神，並為機構轄下非資助服務單位籌款，林家謙、陳蕾、岑寧兒、林欣彤、Dear Jane 及MC $oHo & KidNey，將於4月1及2日參與《LOUD ON AIR 慈善演唱會 2023》演出。

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是次慈善演唱會門票收益，主辦方將於扣除成本後全數捐贈予「鄰舍輔導會」，為該會社企、非資助的長者服務及康復服務進行籌款。
 
演唱會門票將於2月25日上午9時起於「百本會員中心」優先發售，另外再於3月1日起於「快達票」全面公開發售。

INFO
日期：4月1至2日 (星期六及日)
時間：晚上8：15分
地點：九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall
票價：HK$880、HK$780、HK$580
優先購票詳情：2月25日上午9時起至2月28日晚上10時 (售完即止)

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撰文 : TOPick柴犬出動

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