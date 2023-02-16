【LOUD ON AIR慈善演唱會】林家謙陳蕾岑寧兒等共襄善舉　新世代歌手及組合以歌聲分享正能量

▲ 林家謙

6位新世代歌手及組合包括：林家謙、陳蕾、岑寧兒、林欣彤、Dear Jane 及MC $oHo & KidNey宣布將於4月參與《LOUD ON AIR慈善演唱會 2023》，為非牟利機構「鄰舍輔導會」籌募善款。



非牟利機構「鄰舍輔導會」於1968年創立，多年來一直為社會提供家庭及兒童、青少年、安老、康復、社區發展、內地教育及醫療等服務，並營運社會企業。

為宣揚「鄰舍輔導會」提倡之互相關懷、尊重及分享精神，並為機構轄下非資助服務單位籌款，林家謙、陳蕾、岑寧兒、林欣彤、Dear Jane 及MC $oHo & KidNey，將於4月1及2日參與《LOUD ON AIR 慈善演唱會 2023》演出。

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是次慈善演唱會門票收益，主辦方將於扣除成本後全數捐贈予「鄰舍輔導會」，為該會社企、非資助的長者服務及康復服務進行籌款。



演唱會門票將於2月25日上午9時起於「百本會員中心」優先發售，另外再於3月1日起於「快達票」全面公開發售。

INFO

日期：4月1至2日 (星期六及日)

時間：晚上8：15分

地點：九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall

票價：HK$880、HK$780、HK$580

優先購票詳情：2月25日上午9時起至2月28日晚上10時 (售完即止)

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