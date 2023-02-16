【高中課程】蔡若蓮︰現階段不考慮將中史列作高中必修科　欲速則不達

▲ 蔡若蓮表示，現階段不考慮將中史列作高中必修科。（陳國峰攝）

立法會今日上午繼續辯論「中史列為高中必修科」的議員議案。教育局局長蔡若蓮表示，目前的時機和各項條件均未成熟，現階段不會考慮將中史列作高中必修科，形容合乎學界的實際情況和期望。

議會最後舉手通過經修正的議員議案，將中史列為中學的必須學習經歷。

蔡若蓮在總結發言中提到，目前設立新的高中必修科目的倡議難免引起疑慮，因為相關改動茲事體大，需在制度上作出結構性的改變及大量的資源配套，包括︰大學的收生機制、教學時間和空間、合資格教師的數目及培訓、教科書及教材的編寫與出版、考評的重新設計及安排等，形容「欲速則不達」。若在未有足夠條件下倉猝決定，可能弄巧反拙，適得其反。

多位議員認為實地考察有助學生學習國家歷史、地理、文化和國情，亦有議員建議多舉辦內地考察和遊學團。蔡若蓮表示，隨着恢復與內地全面通關，教育局將於今年4月起陸續安排高中學生參加公民與社會發展科（公民科）內地考察，逐步有序安排中小學生內地交流計劃。

不少議員關注中史科師資問題，蔡若蓮表示，教育局非常重視教師的專業發展，任教高中中史科的教師，絕大部分均在大學主修中史或相關學科，具備專業資歷；而任教初中中史科的，亦大部分在大學主修中史或曾修讀中史相關課程，或曾接受歷史教育的師資培訓。未來會繼續與專家為老師提供更多元化的專業培訓活動。

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記者：趙居逸