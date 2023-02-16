【財案2023】殘疾人士團體發表預算案期望　促增供養父母及殘疾子女免稅額至12萬

▲ 狄志遠建議政府，以50億設立為殘疾人士基金，改善及加強對殘疾人士的服務。(狄志遠fb圖片)

新一份《財政預算案》將於下周三公布，新思維狄志遠立法會議員辦事處今日主辦記者會發表，「殘疾人士對財政預算案期望」，有多個殘疾人士團體參加。團體一致促請政府，包括： 放寛照顧者津貼的申請資格；增加供養父母及殘疾子女的免稅額至12萬；容許與家人同住的殘疾人士獨立申請綜援；為殘疾人士以及主要照顧者發放交通津貼，形式仿傚長者2元乘車優惠等。

狄志遠指出，受疫情三年打擊，殘疾人士面對的困難更甚，政府除集中處理安老事務外，亦要增撥資源幫助多元殘疾人士的需要，並且要求成立殘疾人士委員會在醫療, 教育及融入社區提供更大的幫助。他認同各團體，設殘疾人士醫療券的建議，並且建議政府，以50億設立為殘疾人士基金，改善及加強對殘疾人士的服務。

嚴重弱智人士協會主席黎沛薇建議，以「讓殘疾人士在社區健康生活」為主題設立基金，可以用服務券模式及實報實銷形式資助購置輔具及醫療器材等等；將「關愛基金」的特別護理津貼及照顧者津貼，納入傷殘津貼。

香港失明人協進會會長黃俊恒建議，政府增撥資源予資助大學研發輔助殘疾人士的科技產品改善社區無障礙設施及服務；政府應擴展口述影像服務至不同範疇的服務，包括在公共廣播、藝術、電影及體育活動等等，並加強培訓口述影像人才及公眾教育。

香港聾人福利促進會總幹事張漢華認為，政府應放寬傷殘津貼申請資格至「單耳傷殘」，與單肢傷殘人士的申請資格一視同仁；增撥資源支援聽障學生學習，為聽障學生增設放學後功課輔導，並提高導師與學生的比例至1比4，讓導師有更多時間照顧聽障學童的需要。

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責任編輯：區綽彥