【TOPick診症室】回南天可誘發4大呼吸道疾病　醫生分享實用家居防霉小錦囊

▲ 回南天可誘發4大呼吸道疾病，醫生分享實用家居防霉小錦囊。

近日本港天氣持續潮濕，開始出現回南天氣，而香港的居住環境窄小，室内空氣不太流通，都容易引起呼吸道疾病。中大醫院呼吸系統科專科醫生鄺國柱接受TOPick訪問時表示，空氣濕度高的時候，很容易令一些污染物或過敏原，比如塵蟎、花粉、病毒、細菌等都會增加，影響呼吸系統健康，爲此他亦分享了家居防霉小錦囊。

鄺國柱醫生表示，霉菌無處不在，如果接觸到或吸入這些霉菌，並不是每個人都會有問題，因爲有些人身體抵抗力較好，吸入霉菌可能只會輕微咳嗽、打噴嚏，但對於一些本身患有氣管疾病的人來説，可能就比較麻煩。

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過敏性支氣管肺曲霉病

霉菌會散發一些孢子，而一部分人本身則患有哮喘，當哮喘病人吸入了之後，可能會誘發哮喘發作，甚至出現超級過敏反應，形成「過敏性支氣管肺曲霉病（Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis）」，除了可能造成氣道阻塞，最嚴重更可致氣管擴張，甚至纖維化。

霉球病

如果有些病人不幸患上肺癆病之後，肺部有傷痕或有洞（Cavity），然後又遇到霉菌，就會像一個軟組織在這些空洞裏形成球體，名為「霉球病」。

鄺醫生指，病人一般來説未必會有病徵，不過照X光時就有點嚇人，因爲突然出現一個影子就會令人懷疑是不是腫瘤。少部分人經過一段時間，可能會有咳嗽情形，但有些病人因爲霉菌形成了球狀，就會侵蝕周圍的環境，使得病人可能會出現咳血，甚至大量出血的情況。

過敏性肺炎

病人對霉菌中的孢子起過敏反應，可能會有咳嗽、氣喘，甚至發等病徵，出現「過敏性肺炎（Hypersensitivity pneumonitis）」的情形。一些病人本身抵抗力較弱，霉菌或會直接入侵到柔軟組織或肌肉，有幾類高危人士需特別注意：

長期有嚴重的低中性白血球

正服用大量類固醇

免疫系統毛病

需要藥物處理器官移植

過濾性病毒感染

而一些過濾性病毒感染者，比如流感或新冠病毒，都會更易出現被霉菌入侵組織的情形。當霉菌進入到肺部時，最嚴重時很可能會有發燒、氣喘、咳嗽、咳血等情形，甚至出現嚴重呼吸系統衰竭也不足爲奇。

新冠患者更易染上霉菌

鄺醫生稱，經過3年觀察及研究發現，如果一個地方的濕度太低或太高，都會有利於新冠病毒的傳播，因此在潮濕天氣裡需要特別留意。新冠病毒是過濾性病毒，會影響身體抵抗力，一些病情比較嚴重的新冠病人，可能需要使用一些特效藥去幫助他，但是這些特效藥很多時都會牽制病人的免疫系統，從而使病人更易染上霉菌。

家居防霉小錦囊

鄺國柱醫生分享到，浴室門口周圍的天花和牆角都是霉菌滋生黑點，而冷氣機隔層膜也非常有利霉菌滋生。為此他分享了一些小建議：

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記者：何沛怡