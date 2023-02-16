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【簡約公屋】夜探簡約公屋屯門選址　江玉歡︰交通、生活配套「乜都無」

政治 16:24 2023/02/16

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選委界立法會議員江玉歡指，屯門簡約公屋選址交通及生活配套不足。（資料圖片）

簡約公屋八幅地，除了啟德選址具爭議，不少議員曾擔心新界選址位置偏遠，交通、生活配套不齊，導致無人願意入住。

選委界立法會議員江玉歡昨晚便夜探其中一幅選址，即政府後來新增的屯門小欖樂安排。該處擬建約5,000個簡約公屋單位，屬高層樓宇。

江玉歡昨晚自駕前往實地考察，稱選址對外連接的道路為一條雙線單程線，附近「乜都無」，沒有巴士，如果要走出去青山公路，大約要走15分鐘，而自己從尖沙咀開車到達要用半小時，擔心路程偏遠加上配套不足，會對市民上班、買餸等造成不便。

江透露，自己來視察是因為收到熟悉該區市民意見，擔心生活配套不足，形容附近「無學校、無街市、無商店、無巴士、無鐵路，喺乜都無嘅情況底下，點突然之間叫幾萬人住喺度呢？」，她又指當區居民反映，最近的購物點是黃金海岸，但消費水平頗高，平日以車代步。

不過，房屋局提交予立法會的文件提到，已聯同運輸署積極籌劃不同項目所需的交通配套安排，包括在簡約公屋項目，增設合適的上落客設施及加強公共交通服務等，以照顧日後入住簡約公屋居民的出行需要，務求為「簡約公屋」提供適切的交通配套。

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責任編輯：關景騰

政治 啟德 房屋局 運輸署 交通 黃金海岸 屯門 立法會 尖沙咀

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