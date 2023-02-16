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【物流發展】機管局與東莞市政府簽訂合作協議　東莞物流園將令轉運成本大減五成

社會 16:31 2023/02/16

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東莞市市長呂成蹊及機管局行政總裁林天福今日簽訂合作框架協議。（機管局圖片）

香港機場管理局今天（16日）與東莞市人民政府簽訂協議，加強物流合作，推動以「多式貨物聯運」模式處理粵港澳大灣區國際貨物。

香港機場是大灣區國際貨運門戶，大灣區約四分之三的國際貨物，均經香港機場轉運海外。為提升轉運效率及成本效益，機管局正在東莞建設「香港國際機場物流園」，以及在機場新增的空側海空聯運貨運碼頭，發展全新的貨物聯運服務。

兩項新建設可讓大灣區出口貨物預先在東莞完成安檢、打板及收貨等程序，然後經海路運送至香港國際機場禁區，直接轉口到世界各地，無須重複進行安檢。當物流園及新模式全面運作後，預期營運成本可減少約50%，貨物處理時間亦可節省約三分之一；項目將於2025年落成，先導計劃已順利展開。

機管局主席蘇澤光表示，多式貨物聯運為嶄新的模式，旨在令大灣區與香港之間的物流轉運更高效。他感謝東莞市政府、香港政府相關部門及業務夥伴合作，令香港保持第一的國際航空貨運機場地位。

運輸及物流局局長林世雄表示，香港機場一直是粵港澳大灣區航空貨物進出口的主要門戶。機管局和東莞市人民政府簽訂《框架協議》，有助進一步加強雙方合作，提高貨物處理量，鞏固香港國際航空樞紐地位。

東莞市市長呂成蹊及機管局行政總裁林天福今日簽訂合作框架協議。東莞市市委常委、副市長劉光濱、東莞市人民政府秘書長嚴繼宗、香港機管局主席蘇澤光及運輸及物流局局長林世雄在場見證。

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記者：陳梓蔚

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