【就業情況】本港失業率回落至3.4%　孫玉菡：情況將持續改善

▲ 政府公布最新失業率，微跌至3.4%。（梁偉榮攝）

根據政府統計處今日（16日）發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由去年10月至12月的3.5%下跌至去年11月至今年1月的3.4%。就業不足率亦由同期的1.5%下跌至1.4%。

與上期失業率比較，大多主要經濟行業的失業率均見下跌，其中建造業及零售業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業，零售業以及運輸業。

總就業人數由上期的366.5萬人，下跌至今期的3 66.2萬人，減少約3,100人。同期的總勞動人口亦由379.1萬人下跌至378萬人，減少約1.1萬人。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，失業及就業不足情況繼續改善，隨着經濟活動從疫情中逐漸復常，加上香港與內地恢復全面通關，入境旅遊反彈，勞工市場情況在未來數月應會進一步改善。

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記者：陳梓蔚