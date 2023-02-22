【新四十二章】龔嘉欣感恩活在挑戰中　隨遇而安：不用與別人比較

▲ 龔嘉欣（Katy）接受TOPick專訪。

在TVB劇集《新四十二章》內，龔嘉欣（Katy）所演的朱螢嬌被封「豬肉西施」，其鬍鬚造型以及分割豬肉的場面相當搶鏡，帶給觀眾耳目一新的感覺！

龔嘉欣在TOPick專訪中，回復亮麗造型的她感謝《新四十二章》監製陳維冠（阿Joe）很擅長發掘演員的另一面：「我也在想何解會長鬍鬚，他向我作解釋，我就覺得OK、沒有問題。」

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▲ 《新四十二章》

鬍鬚Look的背後

嘉欣在劇集中以鬍鬚造型示人，不會予人突兀的感覺，當然背後是「有苦自己知」，她憶述試造型的情況：「我記得當時試了很多次造型，要根據面型並特地去量度與訂造，第一次時的鬍鬚就不夠濃密，又要再花兩星期再訂造，大家也很著緊那個造型，希望真的擁有傲拜的感覺。」

她坦言自己的皮膚是偏向敏感，故曾經因貼著鬍鬚長達十多個小時，以致臉上長了紅點，她也只好出盡法寶作忍受，一時會把衣服「攝」在鬍鬚之內，一時又會向自己說著「忍住忍住」，以免又再需要勞煩化妝師爲她再補上膠水。

在每一次拆除、穿戴鬍鬚需時10至20分鐘，監製阿Joe也相當照顧嘉欣，讓她在長時間拍攝期間可拆下部份鬍鬚，又可因應劇情而只貼臉頰兩側的鬍鬚。

▲ 《新四十二章》

接受角色

朱螢嬌是一位不時以鬍鬚造型示人的女主角，嘉欣也不禁說：「原來這麼多年來未曾有一位女主角，是從頭至尾講述她在長鬍鬚。我也相當厲害的，可以做到了第一人！」

造型如此麻甩，對嘉欣與觀眾也屬一大突破，而她深深信任阿Joe的決定：「本身也在想再與Joe合作時，他究竟又想我做些甚麼，會否需要我剃光頭呢？」

嘉欣更指，就算對方要求剃光頭，自己也會照樣做：「因為覺得他給我的每個角色也很有挑戰性，誰不知要我長鬍鬚，我也在想何解會長鬍鬚，他解釋過後，我就覺得OK、沒問題。」

嘉欣對於鬍鬚造型如此接受，那就因為她過往曾在《殺手》中「剷青」，令她變得完完全全地放開，其他造型自然變得不再是一回事！

▲ 《殺手》中的Dark Angel（IG圖片）

嘉欣笑說當自己首次貼上鬍鬚、皮膚被塗黑後，直至別人看到她時感到很驚嚇，她才記起自己已變成了「朱螢嬌」。

阿Joe對於嘉欣而言可謂一大恩人，她感激道：「與他合作幾次後，發現他很擅長發掘演員的另一面，我想正常也沒人會想到找我去演《幕後玩家》的賢妻良母，未必會首先想起我，再去到《殺手》時，得知要『剷青』，當時也覺得：『係唔係真係得㗎？』，但當再聽他講述背景、故事，就明白了！」

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嘉欣：不用與別人比較

觀眾的讚賞、獎項的嘉許、演出的突破，也是對演員在演技上的認可，曾獲得最佳女配角、大馬視后的嘉欣，下一個目標會否就是奪得《萬千星輝頒獎典禮》的最佳女主角？

嘉欣抱著感恩的心，她稱：「我總會覺得不用與別人比較，你是永遠無法與別人比較，也不需要與別人比較。我總會覺得需要學懂感恩自己現時所擁有的，以及每一天身邊發生的事。」

她慶幸自己走著平坦的演藝路，自19歲便開始拍劇、演不同的角色，又曾擔任主持、拍攝旅遊節目，對獎項又沒有想得太多。

作為演員，她覺得自己需要想如何把角色演得好，「不會想令到把機會給你的人感失望，為何他要選擇你呢？對方也會有很多選擇，我記著的是『你揀我、你畀呢一個機會我，我應該一定要做到你心目中想我達到的』。」

嘉欣覺得自己在每一天當中也活在挑戰當中、一直做著自己喜歡的工作，強調稱：「如果真的要對比的話，我已經較很多其他人幸運，我所擁有的已經比其他人為多。」

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現時以事業為先

愛情事業兩得意，或許是不少女生的目標，熱愛著演藝事業的嘉欣笑說：「現時的我就一定以事業為先，我不會想在這一刻停下來，當然，如緣份出現，我又需要組織一個家庭的話，我也會接受。」

她深明父母的責任是很大，懷孕、小朋友的成長也不是一件易事，所以早已把生男、生女、生多少個的想法拋諸腦後了！結婚、生兒育女，最需要當然身邊有一位目標、想法一致的另一半，她強調「對的人」真的尚未出現，家人也不會向她「催婚」。

▲ 嘉欣與日籍甜品師傅松岡哲也（圖右一）被傳秘密拍拖。（IG圖片）

怕被嫌「太勤力」

當女人過了「3字頭」後，似乎就會失去追婚期的動力。嘉欣對這個說法也大感認同：「即將踏入30歲時就會緊張，後來就覺得隨緣就可以。每一位女生也很渴望被人愛鍚，我是很相信緣份的，不再特意地去追求。我有很多不好的習慣、需要別人包容我的地方，也需要改變一下自己。」

她不諱言，希望將來的另一半不介意她太過勤力：「我不是想著對象的年紀或成熟與否，覺得大家是要合得來，磨合得來，對方也要接受得到我的工作、我的每一天。我喜歡把每一天也填得很密集，就算我在家中沒事做，也喜歡找一些事來做。」

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不應改變另一半

雖然「對的人」尚未出現，但嘉欣也從身邊長輩分享的夫妻相處之道中，明暸包容是維繫一段關係的重要法門。

她說：「你不要把一個人改變成『你想要的人』，這樣是並不可行，你在第一天與他在一起時，你應該接受他是一個怎樣的人。大家可能會為對方改變一些小習慣，但不是令對方成為你心目中所想的人。你為何可以包容你的朋友、家人，為何你不可以包容你的另一半呢？」

她不抗拒與不同國籍的男士交往，畢竟她著重雙方的磨合、包容，並再三說：「唔係佢啱唔啱我，而係我啱唔啱對方呢？」

▲ 龔嘉欣：「你不要把一個人改變成『你想要的人』。」（曾嘉文 攝）

入得廚房 出得廳堂

嬌小的嘉欣在《新四十二章》中揮刀斬肉，大顯功架，現實中的她最近學習咖啡拉花。她對於製作甜品就有點「怕怕」，「很有失敗感，真的很困難，我曾經在焗蛋糕時弄得不太鬆軟。」

談起炮製中菜時，嘉欣馬上分享拿手菜式：「我覺得自己製作港式焗豬扒飯、咕嚕肉、蒸魚是很不錯的，而且蒸魚既快捷又健康。」她更特別著重菜式顏色的配搭，譬如會選擇以咕嚕肉配清菜、茄子，令飯桌上的色彩變得豐富。

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40歲時的龔嘉欣

就如嘉欣所指，很感恩現時所擁有的，她覺得自己在30歲時也做了很多不一樣的角色，如《香港愛情故事》、《殺手》、《幕後玩家》，好像開始成長、變得不同，不再如過往般飾演刁蠻女、奸角。

40歲，對她而言是太遙遠的事，「我就沒有想到40歲前要做甚麼，反而我是覺得不要浪費每一天，我沒有明確想達到的目標，並希望我在每一天也有一些得著。」

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化妝：Henry Li

髮型：Sue Cheung

服裝：ba&sh

場地：Studio Meta

記者：陳淑霖

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