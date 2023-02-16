70年代巨星劉文正未死　經理人解釋詐死原因：他希望大家把他忘記

▲ 劉文正

70年代台灣巨星劉文正在昨日（2月15）驚傳在去年11月因心肌梗塞逝世，享年70歲，消息更由經理人夏玉順證實，台灣及香港媒體報道，但隨即有劉文正友人駁斥夏玉順。

事情卻峰迴路轉，夏玉順在今日受訪時改口指劉文其實未死，而劉文正的二姨也表示：「劉文正沒死」。

據台媒報道，劉文正年現定居在美國明尼。夏玉順改口後接受台媒訪問表示，劉文正還在世但不會公開露面，解釋稱：「劉文正還在人間，但永遠不會見人，所以他要我故意發他已經走了的消息，免得大家在那邊打擾他要他復出。」

▲ 劉文正

詐死免被騷擾

夏玉順更表示，劉文正希望大眾把他忘記，所以才「詐死」：「因為最近又有人出了20幾億（約5億港元），大陸叫他巡迴演唱，他不要嘛，因為他大陸的歌很多，像《雨中即景》、《阿美！阿美！》、《蘭花草》都是他的。」

不過，夏玉順透露劉文正確有心肌梗塞，之前曾經入院，出院休養後，現已十分健康，平時更會游泳。夏玉順強調指，劉文正不會復出：「讓大家留下美好的回憶。」

劉文正是1970、80年代華語流行樂壇的代表性男歌手，過去叱吒演藝圈多年，曾蟬聯3座金鐘獎最佳男歌星獎，1991年結束飛鷹唱片移居美國，從此退出演藝圈。

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