【全政府動員】政府進行首次演練1萬名公務員奉召參與　所有人達標楊何蓓茵滿意表現

▲ 政府今日進行首次全政府動員演練。

港府在《施政報告》提出設立「全政府動員」的新機制，以快速應對重大事件。政府今日展開代號為「達陣I」的首次演練，特首李家超亦有到場視察，討論如何有效迅速動員，組成應急隊伍，支援受影響居民，李家超形容，演習過程順利。

公務員事務局局長楊何蓓茵下午見記者時指，各政策局和部門已經編訂指定人員輪值名單，在處理重大事故時能立即動員，組成應急隊伍。當局在今日正午突發調高級別，以測試部門間的聯絡及動員能力，合共1萬人奉召參與，初步評估所有人均達標，能在指定時間到達指定地點。

今次演練模擬香港鄰近地區出現海嘯，港府需調高為「全政府動員」級別，短時間內組成應急隊伍協助應對突發情況，疏散居民。今次演練主要測試各部門的聯絡能力及實時應對情況。演練要求有關部門需通知1萬名指定人員，以測試其制訂的聯絡機制是否有效，當中300人需要在指定時間前到北角社區會堂集合報到，模擬在行動前聽取簡報；另有600名人員亦需要到其他指定地點集合。

李家超：以最小成本換最大效果

李家超在社交平台稱，在今次的演練中，以集腋成裘的方式，從70多個單位中，各集結百分之5的人員，組成近1萬人的應變能力。這對日常公共服務影響非常輕微，但就能以最快的時間在危急關頭組成一個强大的應急團隊，以最小的成本換來最大的效果，可説是「四兩撥千斤」。

他又說，在小組討論時聽到同事的意見，他們反應正面，都支持這項新制度。

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記者：蘇文軒