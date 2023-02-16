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【嶺大@西九】嶺大於M+增設2層新校園　鄭國漢：學生上完堂坐高鐵返去都得

社會 17:22 2023/02/16

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嶺大今日下午舉行傳媒春茗。（左）協理副校長劉智鵬、（中）校長鄭國漢及（右）副校長莫家豪。（梁凱婷攝）

嶺大將於M+增設西九龍校園，新校園的租期為5年 ，佔地2萬平方呎，位於M+大樓的12及13樓兩層，現正處於裝修階段，期望9月啟用。嶺南大學校長鄭國漢今（16日）出席傳媒午宴指，嶺大與M+「情投意合」，合作順利，新校園專為修讀藝術及文化的學生而設，雖鄰近高鐵站，但不只針對國內市場。

鄭國漢表示，新校園專為修讀藝術及文化的學生而設，設有課室、演講廳及教職員辦公室等。新課程「藝術與文化遺產管理文學碩士」的課堂及教學活動亦會在西九學習中心進行，課程設有 「文化管理及數碼未來專修」、「文化遺產旅遊與管理專修」兩個專修，主要教授藝術管理及政策。嶺南大學副校長莫家豪補充，嶺大校園擴展至M+有利進行教學及研究工作，可強化香港的文化及創意產業。

鄭國漢指，嶺大與M+為「情投意合」的合作伙伴，符合彼此發展方向，學校會提供優質教育，進行藝術文化研究及推廣，M+作為國際當代視覺文化博物館，則會提供場地及設施配合，如戲曲中心等，增添校園藝術氣氛。他續指，嶺大亦能使用附近用地作教學用途，如租用演講廳及戲院，環境十分有利。

鄭國漢表示，場地租金合理，且租用並非作商業用途，故「比市價平平哋」。他認為嶺大財政穩定，與M+達致雙贏局面。同時，新校園交通便利，亦鄰近港鐵站及高鐵站，他認為「學生上完堂坐高鐵返去都得」，但指校園定位不只針對國內市場。

除了「嶺大@西九」校園外，嶺大亦於屯門本部校園增建「嶺南坊」，宿舍設有7層，為師生提供共享居住空間，促進雙方互動及交流， 亦設先進的教學及學習設施，預料工程2年內竣工，提供50至60個宿位。嶺大亦在美孚饒宗頤文化館和太子柏宜中心，設立兩間校外學習中心，方便師生上課。

莫家豪認為，香港高等教育仍具吸引力，海外研究生樂於來港就讀。他指過去一年嶺大碩士及博士課程招生理想，上學年授課式碩士課程的報讀人數大增逾157%，除香港及內地生外，學生分別來自27個國家及地區，包括歐洲、美洲、南美洲及亞洲各地，博士生更遍及39個國家及地區。

 

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記者：梁凱婷

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