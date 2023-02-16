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【美國研究】感染新冠增糖尿病風險58%　科學家：1類人士風險更高

健康 17:16 2023/02/16

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有研究指，感染新冠後或增加糖尿病風險。

新冠病毒爆發至今已超過3年，不少人染疫後都會出現後遺症。美國一項最新研究發現，感染新冠病毒後，患上糖尿病的風險會提高，而確診前未接種疫苗的人士，染疫後患上糖尿病的風險亦較高。

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綜合外媒報道，洛杉磯醫療中心「Cedars-Sinai Medical Center」的研究人員周二（14日）於醫學期刊「JAMA Network Open」發表研究。他們分析23,709名成年患者的醫療記錄，這些患者至少感染過一次新冠病毒，平均年齡為47歲，當中54%為女性。

結果發現，患者在感染新冠病毒後90天內，患糖尿病的機率較感染前提高58%。研究亦發現，在確診前沒有接種過疫苗的人士，在感染新冠後患上糖尿病的風險亦較高。

研究人員表示，暫時不確定新冠病毒如何增加患糖尿病的風險，但過往已有研究指出，感染新冠病毒後數個月內，被診斷出代謝和心血管問題的風險會增加。研究人員認為，本次研究有助於了解如何預防代謝和心血管疾病的風險。

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責任編輯：羅嘉欣

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