【無悔追夢】辭職兼貼錢只為一圓戲劇夢　前泳隊+空姐+炒散王踏台板騷才華

▲ 由列英豪（左）、容蜜怡（中）與蔡承東一起參與的《異世界─捕夢之旅》，剛於昨天首演，為本港首個 5D 沉浸式美食劇場。（湯致遠攝）

追夢不容易，甚至在未有所得前，就要先有所失。然而夢想會令人活得充實，有時更能激勵旁人，就像列英豪、容蜜怡、蔡承東這3位，為了自己的表演之夢，勇往直前，終於成就了自己的處女舞台戲劇表演。

三人的舞台劇夢得以實踐，外人看來有着不少堅持和爭取，他們卻強調是幸運和機遇。由他們從報名參加遴選，至獲選後接受培訓，再到今天初登表演舞台，源起自本地戲劇教父詹瑞文的一個全新意念，名為《異世界─捕夢之旅》的一齣5D沉浸式美食劇場。這齣作品不僅是本地首部結合餐飲和戲劇表演的嶄新嘗試，演員班底更是一群舞台劇新鮮人，卻不是來自演藝界，而是前空姐、前文員，甚至是前游泳選手及炒散主持。前職各有不同，卻同樣有着對舞台劇和追夢的熱情。

▲ 列英豪飾演的「夢使者D先生」，表情生動、對白幽默抵死，帶起現場氣氛。（湯致遠攝）

有此結果，因為《異世界─捕夢之旅》的藝術總監、編劇兼星級導演詹瑞文，為表演於去年10月左右在港進行海選，入選標準卻不是他們有沒有經驗或專業訓練，而是對表演的熱誠。包括蔡承東、容蜜怡及列英豪三人在內的十多位年輕人，短短數月，便搖身變成夢想成真的幸運兒。

主題樂園表演逾10年

列英豪帶點混血兒的模樣，一穿上戲服即如戲精上身，不說還以為他早已是劇團中人。「我在主題公園做演員超過10年了，我想演出經驗也算豐富。」問他喜歡那份工作嗎？他馬上搶答：「喜歡呀！我享受這份帶給人歡笑的工作，同時又可以表演。」坦率直接的他自言自己喜愛得到注目，又愛表演，所以一直以來都有參與電影、拍劇。「不過有對白的角色卻很少，而且大多是在內地拍。」一心想往更大的舞台發展的他，一場疫情，連原本不多的演出機會都失去，不得不做其他不相關的工作來餬口。「但去到疫情後期，連那些工作都愈來愈少，正在苦惱怎麼走下去時，就看見這個海選。」

▲ 容蜜怡歌聲溫婉，配合華麗戲服，讓置身當中的觀賞者陶醉不已。（湯致遠攝）

英豪肉緊地憶述：「那天還是報名的最後一天，我手忙腳亂地準備資料，因為要交一篇300字與夢相關的文、要有履歷、相片，還要拍一段短片，幾乎弄至最後一分鐘！」等待的過程漫長又煎熬，更以為機會已消失。「因為都隔了好一段時間，而且當時疫情反覆，心想可能這計劃需要擱置。當終於等來好消息，通知我可以去interview時，世事就是這樣，我確診了！」英豪不放棄，主動請求主辦方待他康復後，再給予一次面試機會，甚至以中招作為優勢。

我說我已經中了，那麼on show那幾個月一定不會再中，不影響表演，不似其他人還有可能會中！

▲ 蔡承東的演出令人意想不到，帶點突兀的詼諧感。（湯致遠攝）

這種「不擇手段」地爭取機會的熱切，難怪第二天已獲詹瑞文首肯，重新另約一天給他面試，繼而順利獲得現在的重頭角色「夢使者D先生」。現在的他已決心成為全職表演者，專心接受培訓，一步步走向屬於他的鎂光燈。

為自己學唱歌遇伯樂

在戲劇中扮相華麗又神秘的女演員容蜜怡，為前空姐，是其中一種直接受到疫情衝擊的工種。「那時工作大減，幾乎天天在家坐，後來惟有轉工當文職。」非計劃中的轉行，帶點無奈和落寞，蜜怡於是選擇在公餘時為自己開始一些新嘗試。

疫情下，人人都不能飛，也不多外出活動，只是上班下班，便想趁此機會學點東西。

香港人畢業後再上學，不是為了晉升，便是為了裝備自己，蜜怡卻從自身興趣出發。「我一直喜歡唱歌，以前公餘不用飛時會去busking，也有在餐廳唱過，但從未認真跟老師學過，便決定踏出這一步。」

▲ 《異世界─捕夢之旅》以沉浸式為主題，不乏表演者與台下觀眾的互動。（湯致遠攝）

蜜怡也是在最後關頭才報名，她指其實早在她去上唱歌課時，那位老師因為曾參與過詹瑞文的戲劇，知道有這個海選，便鼓勵她報名，反而是她猶豫不決。「我一看報名詳情，要寫文、要拍片，好像很難，又覺得自己應該沒機會，所以沒有馬上報名。但後來念念不忘，便把心一橫，在最後關頭時報了名。」成功獲選後的她回憶首次見到詹瑞文，緊張得話也說不好。「他問我問題，我兩個字答完就沒有再出聲，緊張到不得了，想起都覺得有點丟臉。」

相較起面試的羞澀，蜜怡對於勇敢追夢的決斷，卻令人印象深刻。當知道入選一刻，本來擁有穩定職業的她，不惜辭職專心排練，更補貼人工提早離職，以盡快加入培訓。看似嬌小卻勇猛不已的她笑言：「一生人得一次，真的喜歡的便去做吧！」

傷患後意外愛上戲劇

今年才25歲的蔡承東，人生經歷卻相當峰迴路轉，既有游泳代表隊的成就，又曾於日本留學修讀舞台藝術，最後則成了一名貿易公司的Sales，轉折有如電影。接觸其人，卻遠比想像的樸實內斂，甚至有點喜怒不形於色。

▲ 作為舞台劇，歌舞自然不能少，可愛新奇的一眾角色在台上載歌載舞，煞是好看。（湯致遠攝）

「從小學至中學我都只專注於游水，自己喜歡，也游得不錯，便順理成章入了代表隊。」本來想着自己未來十幾年的人生也離不開游水，沒想到卻遭遇傷患。「那一刻很驚，想到萬一以後再也不會有好成績怎麼辦。休息一段日子後，去了日本，原本是去那邊練水，但終究還是無法繼續。」只是二十出頭的他，原本的人生目標忽然被迫放棄，留在日本的他，有點漫無目的地重新選擇新路向。「我一開始選了日本文學，嘩，不行，悶到不得了，不適合我，然後再看到戲劇，似乎比較有趣，便去報讀。」

一個有點木訥的運動員，選讀了一門要表演的戲劇科，更專攻舞台藝術，說是風馬牛不相及也嫌太輕描淡寫。承東卻似乎沒有察覺，更侃侃而談自己回港後的經歷。

讀完回來才發現很難入行，專業的人很多，自己不是APA（香港演藝學院）畢業，沒有渠道、沒有人脈，說表現、條件的話，自己也不夠突出，所以完全找不到機會。

面對現實的他結果找了份貿易公司的銷售工作，直至看到試鏡招募廣告，便決定報名把握機會。現在他已辭去工作，全情投入表演訓練，對於未來，帶點腼腆的承東卻異常清晰：「我的夢想是成為金像獎影帝。」

記者：王嵐